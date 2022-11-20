Сегодня 20 ноября: какой праздник и день в истории

20 ноября – по церковному календарю день памяти мучеников в Мелитине: Иерона и 32 воинов. В Украине поздравляют работников сельского хозяйства. В этот день Центральная Рада провозгласила УНР, а в Нюрнберге начался Нюрнбергский процесс.

Праздники и памятные даты 20 ноября

Каждый год в третье воскресенье ноября в Украине отмечают День работников сельского хозяйства. В этом году этот праздник приходится на 20 ноября.

В мире под эгидой ООН отмечается Всемирный день ребенка и День индустриализации Африки.

20 ноября в истории

20 ноября 1917 года — своим Третьим универсалом Украинская Центральная Рада провозгласила Украинскую Народную Республику (УНР). Идея такого решения принадлежала Михаилу Грушевскому. Он озвучил его на торжественном заседании Центральной Рады. Там зачитали и текст универсала, за который через некоторое время проголосовала Рада. Третий универсал еще не провозглашал независимость УНР, однако уже заявлял о том, что вся власть в Украине принадлежит только Центральной Раде и Генеральному Секретариату. А сама Украина становится Украинской Народной Республикой.

Также документ содержал ряд социально-экономических решений, относящихся к длине рабочего дня и государственному контролю за производством. Универсалом отменяли смертную казнь и начали процесс создания в Украине независимого суда и т.д.

Во время последующего поименного голосования в Центральной Раде из 47 присутствующих Третий Универсал поддержали 42, ни одного голоса против не было, пятеро воздержались. В таком состоянии «недонезависимости» УНР просуществовала два месяца – уже 22 января Четвертым Универсалом была провозглашена независимость Украинской Народной Республики.

20 ноября 1945 года начался Нюрнгбергский процесс, в ходе которого судили доживших до этого дня руководителей Третьего Рейха. Совместный суд созвали Великобритания, СССР, США и Франция. Первый процесс – над ключевыми деятелями Рейха и шестью организациями – длился до 1 октября 1946 года. Перед Международным военным трибуналом из 8 судей предстали 24 ключевых нацистских политика и военных, а также деятеля пропаганды. Однако троих из них по разным причинам в зале суда не было. Это личный секретарь Гитлера Мартин Борман, которого судили заочно, считая скрывающимся, и приговорили к смертной казни. Лишь в 1973 году признали, что Борман погиб. Еще до суда покончил жизнь самоубийством руководитель немецкого Трудового фронта Роберт Лей, а фюрера военной экономики Густава Круппа неподсудным сделал инсульт, после которого нацист впал в маразм.

Все остальные предстали перед трибуналом. Суд приговорил к смертной казни через повешение: Геринга, Риббентропа, Кейтеля, Кальтенбруннера, Розенберга, Франка, Фрика, Штрайхера, Заукеля, Зейсс-Инкварта, Йодля. К пожизненному заключению: Гесса, Функа, Редера. К 20 годам тюремного заключения: Шираха, Шпеера. К 15 годам тюремного заключения: Нейрата. К 10 годам тюремного заключения: Деница. Трех подсудимых оправдали. Это начальник службы внутренней печати Ганс Фриче (в 1947 году во время денацификации его все же приговорили к 9 годам тюрьмы, но освободили через 3 года); Франц Папен, который во время Второй мировой войны был послом в Турции (во время денацификации его приговорили к 8 месяцам лишения свободы) и Ялмар Шахт, который был рейхсминистром без портфеля с 1937 по 1942 годы, однако в 1944 был арестован гестапо и до конца войны находился в концлагерях (во время денацификации ему дали 8 лет, но выпустили по состоянию здоровья спустя год).

Всех, кого приговорили к смертной казни, казнили в ночь на 16 октября 1946 года. Среди них не было только рейхсмаршала Великогерманского рейха Германа Геринга – он отравился цианистым калием до смертной казни.

Церковный праздник 20 ноября

20 ноября – день памяти мучеников в Мелитине: Иерона и 32 воинов.

Святой мученик Иерон родился в городе Тиане в Великой Каппадокии. Он был воспитан в христианской вере. Когда в Каппадокию прибыл военный отряд, отправленный императорами-соправителями Диоклетианом и Максимианом, его командир Лизий приказал взять в отряд Иерона, ведь юноша был сильным и ловким. Но Иерон отказался участвовать в гонениях на христиан. Его хотели силой привести к Лизию, но парень, вооруженный только бревном, заставил бежать посланных за ним воинов и вместе с 18 единомышленниками скрылся в пещере. Эту пещеру воины Лизия не смогли взять штурмом. Тогда один из друзей Иерона договорился с Лизием, чтобы тот снял осаду с пещеры, а сам уговорил Иерона не сопротивляться власти. Иерона вместе с другими новобранцами отправили в соседний город. Там Лизий предложил всем новобранцам принести жертву языческим богам. Иерон и за ним 32 воина отказались это сделать и заявили о своей вере в Христа. Тогда Лизий приказал избить всех, а Иерону отсечь руку. После жестокого избиения едва живых мучеников бросили в тюрьму, а утром обезглавили.

Один богатый и знатный христианин по имени Хрисанфий выкупил у Лизия главу святого Иерона. Когда преследования прекратились, на месте, где казнили святых мучеников, он построил храм, куда и положил главу мученика. Тела всех казненных тайно похоронили христиане. Во времена царствования императора Юстиниана при строительстве храма во имя святой Ирины мощи святых мучеников нашли нетленными.

Народные приметы

Гололедица на улице — холода пришли надолго.

Идет снег – весной будет полноводие.

Что нельзя делать 20 ноября

Нельзя ругаться, ссориться, спорить.

Нельзя долго спать и лениться.

Нельзя вязать.