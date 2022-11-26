Сьогодні 26 листопада: яке свято та день в історії

Сьогодні в Україні вшановують пам’ять жертв голодоморів, за церковним календарем 26 листопада – день святителя Йоана Золотоустого.

Свята та пам’ятні дати 26 листопада

Щороку в четверту суботу листопада в Україні вшановують пам’ять жертв голодоморів. Це день пам’яті тих, кого вбили голодом радянські окупанти у 1921–1923, 1932–1933 та 1946–1947 роках. Найбільш масштабним був Голодомор 1932 – 1933 років, який дедалі більше країн світу визнають геноцидом українського народу. За різними оцінками, жертвами цього голоду стали від визнаних судом 3,9 млн до 10 мільйонів українців. Доказів того, що голод в Україні був навмисно організований радянською владою – більш ніж достатньо. До Голодомору спричинила спланована конфіскація врожаю зернових та всіх інших продуктів харчування в селян. При цьому, коли в Україні люди помирали від голоду, СРСР мав запаси в резервах і навіть здійснював експорт зерна.

Факт навмисного знищення українців у СРСР замовчували та відкидали протягом десятиліть. Його, звичайно, не визнають і в сучасній РФ. При цьому кількість країн світу, які визнають Голодомор геноцидом, постійно зростає. 2022 року цей процес суттєво активізувався – коли світ побачив справжні наміри росіян щодо знищення українців як нації.

В Україні геноцидом українського народу Голодомор офіційно визнала Верховна Рада у 2006 році.

У День пам’яті жертв голодоморів в Україні традиційно відбуваються покладання квітів до меморіалів та поминальні богослужіння у церквах. А також – всеукраїнська хвилина мовчання та акція “Запали свічку”. Тож не забудьте сьогодні о 16:00 запалити свічки на згадку про українців, яких вбили голодом радянські загарбники.

26 листопада в історії

26 листопада 1864 року – професор Чарльз Доджсон (відоміший зараз за псевдонімом Льюїс Керрол) надіслав як різдвяний подарунок Алісі Ліддел рукопис під назвою “Пригоди Аліси в підземеллі”. Це були ті самі “Пригоди Аліси в Дивокраї”, які на довгі роки стали однією з найпопулярніших дитячих книг у світі.

Історія створення цього шедевру розпочалася 4 липня 1864 року. Тоді Доджсон разом зі своїм другом і трьома сестрами Лідделл, дочками віцеканцлера Оксфордського університету вирушили човном прогулятися Темзою. Під час поїздки 10-річна Аліса попросила Доджсона розповісти казку. І він розповів. Казка мала успіх, тому наприкінці поїздки дівчинка звернулася до компаньйона з проханням написати для неї “пригоди Аліси”. Перший екземпляр – той, який отримала Аліса, був написаний автором від руки та прикрашений 37 його власними малюнками. Світ побачив друковане видання 1865 року. Тоді книга вийшла вже під авторством Льюїса Керрола та з малюнками відомого англійського художника Джона Теніела. У 1871 році Керрол написав продовження історії – “Алісу в Задзеркаллі”.

Церковне свято 26 листопада

26 листопада християни вшановують пам’ять святителя Йоана Золотоустого, а також мучеників Антоніна, Никифора та Германа та мучениці Манефи.

Святитель Йоан Золотоустий народився в Антіохії (сучасна Сирія) близько 347 року. Його батько Секунд був військовим начальником. Він рано помер, майже відразу після народження сина. Мати Йоана була християнкою й виховала сина у вірі в Христа. Мати доклала зусиль, щоб Йоан здобув блискучу освіту – він навчався у найкращих філософів та риторів, його наставником був відомий язичницький оратор Ліван. Красномовність та філософію Йоан вивчав у Афінах. Повернувшись до рідної Антіохії, він прийняв хрещення, а через три роки отримав сан читця. Навчався подвижницького життя у пресвітерів Флавіана та Діодора Тарсійського. Після смерті матері Йоан роздав усе майно, відпустив на волю рабів і став ченцем, оселившись у відокремленій обителі. Чотири роки провів у пустелі, пишучи свої праці. Два роки святий дотримувався абсолютної мовчанки й перебував у відокремленій печері. Але через стан здоров’я повернувся до Антіохії. Там він отримав дияконат. А згодом – архієпископський сан із резиденцією в Константинополі.

Проповіді святителя, де він викривав пороки можновладців, стали причиною невдоволення ним з боку керівництва держави. Зокрема, імператриця Євдоксія навіть відправила Йоана до в’язниці, але як тільки він виїхав із Константинополя, у місті почався землетрус, і перелякана Євдоксія негайно повернула святого назад. Проте Йоана все ж таки відправили у вигнання – спочатку до Вірменії, а звідти через два роки – до Піцунди. Дорогою туди святитель помер.

За своє життя Йоан Златоуст написав велику кількість творів, які є “класикою” християнської літератури.

Мученики Антонін, Никифор, Герман та Манефа постраждали під час гонінь на християн у 308 році у Кесарії Палестинській. Пресвітер Антонін, Никифор та Герман намагалися переконати правителя міста, щоб той зрікся язичництва та перейшов у християнство. За це всіх трьох стратили. А Манефу, яка супроводжувала мучеників на страту, за підтримку святих довго катували, а потім спалили.

Народні прикмети

Ворони голосно каркають – до відлиги.

Густий туман зранку – до потепління.

Якщо цілий день сніг, але відразу тане на землі, морози настануть нескоро.

Що не можна робити 26 листопада

Не можна заздрити і бажати зла будь-кому.

Не можна обговорювати людину за спиною та розповідати її секрети.