Сегодня 26 ноября: какой праздник и день в истории

Сегодня в Украине чтят память жертв голодоморов, по церковному календарю 26 ноября – день святителя Иоанна Златоуста.

Праздники и памятные даты 26 ноября

Ежегодно в четвертую субботу ноября в Украине чтят память жертв голодоморов. Это день памяти тех, кого убили голодом советские оккупанты в 1921-1923, 1932-1933 и 1946-1947 годах. Наиболее масштабным был Голодомор 1932 – 1933 годов, который все больше стран мира признают геноцидом украинского народа. По разным оценкам, жертвами этого голода стали от признанных судом 3,9 млн до 10 миллионов украинцев. Доказательств того, что голод в Украине был преднамеренно организован советской властью – больше, чем достаточно. К Голодомору привела спланированная конфискация урожая зерновых и всех других продуктов питания у крестьян. При этом, когда в Украине люди умирали от голода, СССР имел запасы в резервах и даже осуществлял экспорт зерна.

Факт умышленного уничтожения украинцев в СССР замалчивали и отвергали в течение десятилетий. Его, естественно, не признают и в современной РФ. При этом количество стран мира, признающих Голодомор геноцидом, постоянно растет. В 2022 году этот процесс существенно активизировался – когда мир увидел истинные намерения россиян по уничтожению украинцев как нации.

В Украине геноцидом украинского народа Голодомор официально признала Верховная Рада в 2006 году.

В День памяти жертв голодоморов в Украине традиционно проходят возложения цветов к мемориалам и поминальные богослужения в церквях. А также — всеукраинская минута молчания и акция «Зажги свечу». Так что не забудьте сегодня в 16:00 зажечь свечи в память об украинцах, которых убили голодом советские захватчики.

26 ноября в истории

26 ноября 1864 года – профессор Чарльз Доджсон (более известный сейчас по псевдониму Льюис Кэррол) послал в качестве рождественского подарка Алисе Лиддел рукопись под названием «Приключения Алисы в подземелье». Это были те самые «Приключения Алисы в Стране Чудес», которые на долгие годы стали одной из самых популярных детских книг в мире.

История создания этого шедевра началась 4 июля 1864 года. Тогда Доджсон вместе со своим другом и тремя сестрами Лидделл, дочерьми вице-канцлера Оксфордского университета отправились на лодке прогуляться по Темзе. Во время поездки 10-летняя Алиса попросила Доджсона рассказать сказку. И он рассказал. Сказка имела успех, поэтому в конце поездки девочка обратилась к компаньону с просьбой написать для нее «приключения Алисы». Первый экземпляр – тот, который получила Алиса, был написан автором от руки и украшен 37 его собственными рисунками. Мир увидел печатное издание в 1865 году. Тогда книга вышла уже под авторством Льюиса Кэррола и с рисунками известного английского художника Джона Тенниэла. В 1871 году Кэррол написал продолжение истории – «Алису в Зазеркалье».

Церковный праздник 26 ноября

26 ноября христиане чтят память святителя Иоанна Златоуста, а также мучеников Антонина, Никифора и Германа и мученицы Манефы.

Святитель Иоанн Златоуст родился в Антиохии (современная Сирия) около 347 года. Его отец Секунд был военным начальником. Он рано умер – почти сразу после рождения сына. Мать Иоанна была христианкой и воспитала сына в вере в Христа. Мать приложила усилия, чтобы Иоанн получил блестящее образование — он учился у лучших философов и риторов, его наставником был известный языческий оратор Ливан. Красноречие и философию Иоанн изучал в Афинах. Вернувшись в родную Антиохию, он принял крещение, а через три года получил сан чтеца. Учился подвижнической жизни у пресвитеров Флавиана и Диодора Тарсийского. После смерти матери Иоанн раздал все имущество, отпустил на волю рабов и стал монахом, поселившись в обособленной обители. Четыре года провел в пустыне, сочиняя свои труды. Два года святой соблюдал абсолютное молчание и находился в уединенной пещере. Но из-за состояния здоровья вернулся в Антиохию. Там он получил дьяконат. А впоследствии – архиепископский сан с резиденцией в Константинополе.

Проповеди святителя, где он разоблачал пороки власть имущих, стали причиной недовольства им со стороны руководства государства. В частности, императрица Евдоксия даже отправила Иоанна в тюрьму, но как только он выехал из Константинополя, в городе началось землетрясение, и испуганная Евдоксия немедленно вернула святого обратно. Однако Иоанна все же отправили в изгнание – сначала в Армению, а оттуда через два года – в Пицунду. По пути туда святитель умер.

За свою жизнь Иоанн Златоуст написал большое количество произведений, которые являются «классикой» христианской литературы.

Мученики Антонин, Никифор, Герман и Манефа пострадали во время гонений на христиан в 308 году в Кесарии Палестинской. Пресвитер Антонин, Никифор и Герман пытались убедить правителя города, чтобы тот отрекся от язычества и перешел в христианство. За это всех троих казнили. А Манефу, сопровождавшую мучеников на казнь, за поддержку святых долго пытали, а затем сожгли.

Народные приметы

Вороны громко каркают – к оттепели.

Густой туман утром – к потеплению.

Если целый день идет снег, но сразу тает на земле, морозы наступят нескоро.

Что нельзя делать 26 ноября

Нельзя завидовать и желать зла кому-нибудь.

Нельзя обсуждать человека за спиной и рассказывать его секреты.