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Два місяці поза “русским миром”: що відновили в громаді на Харківщині

Суспільство 08:39   02.12.2022
Оксана Горун
Два місяці поза “русским миром”: що відновили в громаді на Харківщині Фото: телеграм Борівської сільради

Мости, електроенергія, вода та тепло – керівництво Борівської громади на Харківщині повідомило, як повертається цивілізація після вигнання окупантів.

Борівську громаду на Харківщині звільнили наразі останньою (ще понад 1% території області тимчасово під владою загарбників). Після вересневого контрнаступу ЗСУ селище та найближчі населені пункти за Осколом продовжували залишатися тимчасово окупованими. За два місяці, що минули з моменту деокупації, в громаді багато вже вдалося відновити.

” У листопаді було відновлено електропостачання у населених пунктах Гороховатського та Підвисочанського старостинських округів, у Боровій, Підлимані, Новоплатонівці, Борівській Андріївці. Вчора електроенергія частково з’явилася у Богуславці, Загризовому, Новій Кругляківці, сьогодні – у частині села Піски-Радьківські. Роботи з розмінування енергетичної інфраструктури та відновлення електрики в громаді тривають”, – повідомила ввечері 1 грудня пресслужба Борівської селищної ради.

Після відновлення електропостачання у Боровій змогли запустити й водогін.

” З 19 листопада здійснюється теплопостачання багатоквартирних будинків та установ. На завтра запланований пуск тепла в багатоквартирні будинки Богуславки”, – зазначило керівництво Борівської громади.

Крім того, у самій Боровій відновили два мости через річку – наразі створили тимчасові переїзди.

“Керівництвом селищної ради ведеться активна робота щодо залучення ресурсів для відбудови Гороховатського мосту, який є надзвичайно важливим логістичним об’єктом, що забезпечує сполучення як всередині громади, так і більшої частини Борівщини з районним та обласним центрами.”, – зазначили у селищній раді.

У громаді вже працює мобільний зв’язок, з 21 листопада запрацювало відділення банку та два банкомати.

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    • “На території громади працює Укрпошта. Налагоджується доставка періодичних видань, преси, виплачуються пенсії. Пенсіонерам, які не можуть самотужки відвідати відділення, листоноші розносять пенсії адресно”, – зазначило керівництво Борової.

    Також у Боровій вже працює “Нова пошта”, Центр соцпослуг, Центр первинної медико-санітарної допомоги та Борівська центральна лікарня. На території лікарні днями встановили модульний будинок, де розмістилося місцеве відділення “швидкої”.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 2 Грудня 2022 в 08:39;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мости, електроенергія, вода та тепло – керівництво Борівської громади на Харківщині повідомило, як повертається цивілізація після вигнання окупантів".