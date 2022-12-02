Два месяца вне «русского мира»: что восстановили в громаде на Харьковщине
Мосты, электроэнергия, вода и тепло — руководство Боровской громады на Харьковщине сообщило, как возвращается цивилизация после изгнания оккупантов.
Боровскую громаду на Харьковщине освободили на данный момент последней (еще более 1% территории области временно под властью захватчиков). После сентябрьского контрнаступления ВСУ поселок и ближайшие населенные пункты за Осколом продолжали оставаться временно оккупированными. За два месяца, прошедших с момента деоккупации, в громаде многое уже удалось восстановить.
«В ноябре было возобновлено электроснабжение в населенных пунктах Гороховатского и Подвысочанского старостинских округов, в Боровой, Подлимане, Новоплатоновке, Боровской Андреевке. Вчера электроэнергия частично появилась в Богуславке, Загрызове, Новой Кругляковке. Сегодня – в части села Пески-Радьковские. Работы по разминированию энергетической инфраструктуры и восстановлению электричества в громаде продолжаются», — сообщила вечером 1 декабря пресс-служба Боровского поссовета.
После восстановления электроснабжения в Боровой смогли запустить и водопровод.
«С 19 ноября осуществляется теплоснабжение многоквартирных домов и учреждений. Завтра запланирован пуск тепла в многоквартирные дома Богуславки», — отметило руководство Боровской громады.
Кроме того, в самой Боровой восстановили два моста через реку — пока что создали временные переезды.
«Руководством поселкового совета ведется активная работа по привлечению ресурсов для восстановления Гороховатского моста, который является важнейшим логистическим объектом, обеспечивающим сообщение как внутри громады, так и большей части Боровщины с районным и областным центрами», — отметили в поссовете.
В громаде уже работает мобильная связь, с 21 ноября заработало отделение банка и два банкомата.
Читайте также: В освобожденной громаде на Харьковщине ввели «сухой закон»
«На территории громады работает «Укрпочта». Налаживается доставка периодических изданий, печати, выплачиваются пенсии. Пенсионерам, которые не могут самостоятельно посетить отделение, почтальоны разносят пенсии адресно», — отметило руководство Боровой.
Также в Боровой уже работает «Новая почта», Центр соцуслуг, Центр первичной медико-санитарной помощи и Боровская центральная больница. На территории больницы на днях установили модульный дом, где разместилось местное отделение «скорой».
Новости по теме:
Вы читали новость: «Два месяца вне «русского мира»: что восстановили в громаде на Харьковщине»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 2 декабря 2022 в 08:39;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мосты, электроэнергия, вода и тепло — руководство Боровской громады на Харьковщине сообщило, как возвращается цивилизация после изгнания оккупантов".