Два месяца вне «русского мира»: что восстановили в громаде на Харьковщине

Мосты, электроэнергия, вода и тепло — руководство Боровской громады на Харьковщине сообщило, как возвращается цивилизация после изгнания оккупантов.

Боровскую громаду на Харьковщине освободили на данный момент последней (еще более 1% территории области временно под властью захватчиков). После сентябрьского контрнаступления ВСУ поселок и ближайшие населенные пункты за Осколом продолжали оставаться временно оккупированными. За два месяца, прошедших с момента деоккупации, в громаде многое уже удалось восстановить.

«В ноябре было возобновлено электроснабжение в населенных пунктах Гороховатского и Подвысочанского старостинских округов, в Боровой, Подлимане, Новоплатоновке, Боровской Андреевке. Вчера электроэнергия частично появилась в Богуславке, Загрызове, Новой Кругляковке. Сегодня – в части села Пески-Радьковские. Работы по разминированию энергетической инфраструктуры и восстановлению электричества в громаде продолжаются», — сообщила вечером 1 декабря пресс-служба Боровского поссовета.

После восстановления электроснабжения в Боровой смогли запустить и водопровод.

«С 19 ноября осуществляется теплоснабжение многоквартирных домов и учреждений. Завтра запланирован пуск тепла в многоквартирные дома Богуславки», — отметило руководство Боровской громады.

Кроме того, в самой Боровой восстановили два моста через реку — пока что создали временные переезды.

«Руководством поселкового совета ведется активная работа по привлечению ресурсов для восстановления Гороховатского моста, который является важнейшим логистическим объектом, обеспечивающим сообщение как внутри громады, так и большей части Боровщины с районным и областным центрами», — отметили в поссовете.

В громаде уже работает мобильная связь, с 21 ноября заработало отделение банка и два банкомата.

«На территории громады работает «Укрпочта». Налаживается доставка периодических изданий, печати, выплачиваются пенсии. Пенсионерам, которые не могут самостоятельно посетить отделение, почтальоны разносят пенсии адресно», — отметило руководство Боровой.

Также в Боровой уже работает «Новая почта», Центр соцуслуг, Центр первичной медико-санитарной помощи и Боровская центральная больница. На территории больницы на днях установили модульный дом, где разместилось местное отделение «скорой».