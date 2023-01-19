Захисники Харківщини з 92-ї ОМБр занурилися в купіль на Водохреще (фото)

Бійці 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка, що базується в Харківській області, занулилися у спеціально облаштовану купіль з нагоди свята Водохреща.

Фото водохресних купань бійці опублікували на своїй сторінці у Facebook.

“Наші хлопці знають: не вода змиває гріхи, а покаяння. Тож перш ніж зануритись в “йордань” сповідуються та причащаються. А ще дякують всевишньому за сили, котрі він надає у боротьбі із ворогом!”, – зазначили у бригаді.



Фото: 92-га ОМБр