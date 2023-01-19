Захисники Харківщини з 92-ї ОМБр занурилися в купіль на Водохреще (фото)
Бійці 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка, що базується в Харківській області, занулилися у спеціально облаштовану купіль з нагоди свята Водохреща.
Фото водохресних купань бійці опублікували на своїй сторінці у Facebook.
“Наші хлопці знають: не вода змиває гріхи, а покаяння. Тож перш ніж зануритись в “йордань” сповідуються та причащаються. А ще дякують всевишньому за сили, котрі він надає у боротьбі із ворогом!”, – зазначили у бригаді.
Читайте також: Харків’яни занурюються на Водохреще під наглядом копів і бійців ДСНС (фото)
Фото: 92-га ОМБр
Новини за темою:
Ви читали новину: «Захисники Харківщини з 92-ї ОМБр занурилися в купіль на Водохреще (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 19 Січня 2023 в 19:52;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка, що базується в Харківській області, занулилися у спеціально облаштовану купіль з нагоди свята Водохреща.".