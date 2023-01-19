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Захисники Харківщини з 92-ї ОМБр занурилися в купіль на Водохреще (фото)

Суспільство 19:52   19.01.2023
Олена Нагорна
Захисники Харківщини з 92-ї ОМБр занурилися в купіль на Водохреще (фото)

Бійці 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка, що базується в Харківській області, занулилися у спеціально облаштовану купіль з нагоди свята Водохреща.

Фото водохресних купань бійці опублікували на своїй сторінці у Facebook.

“Наші хлопці знають: не вода змиває гріхи, а покаяння. Тож перш ніж зануритись в “йордань” сповідуються та причащаються. А ще дякують всевишньому за сили, котрі він надає у боротьбі із ворогом!”, – зазначили у бригаді.

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Фото: 92-га ОМБр

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Січня 2023 в 19:52;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка, що базується в Харківській області, занулилися у спеціально облаштовану купіль з нагоди свята Водохреща.".