Защитники Харьковщины из 92-й ОМБр окунулись в купель на Крещение (фото)
Фото: 92-я ОМБр
Бойцы 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко, базирующейся в Харьковской области, окунулись в специально обустроенную купель по случаю праздника Крещения.
Фото крещенских купаний бойцы опубликовали на своей странице в Facebook.
«Наши ребята знают: не вода смывает грехи, а покаяние. Поэтому прежде чем окунуться в «иордань» исповедуются и причащаются. А еще благодарят всевышнего за силы, которые он предоставляет в борьбе с врагом!», — отметили в бригаде.
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Фото: 92-я ОМБр
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- • Дата публикации материала: 19 января 2023 в 19:52;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко, базирующейся в Харьковской области, окунулись в специально обустроенную купель по случаю праздника Крещения.".