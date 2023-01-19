Защитники Харьковщины из 92-й ОМБр окунулись в купель на Крещение (фото)

Бойцы 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко, базирующейся в Харьковской области, окунулись в специально обустроенную купель по случаю праздника Крещения.

Фото крещенских купаний бойцы опубликовали на своей странице в Facebook.

«Наши ребята знают: не вода смывает грехи, а покаяние. Поэтому прежде чем окунуться в «иордань» исповедуются и причащаются. А еще благодарят всевышнего за силы, которые он предоставляет в борьбе с врагом!», — отметили в бригаде.



Фото: 92-я ОМБр