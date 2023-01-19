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Харьковчане купаются на Крещение под присмотром копов и бойцов ГСЧС (фото)

Общество 17:55   19.01.2023
Елена Нагорная
Харьковчане купаются на Крещение под присмотром копов и бойцов ГСЧС (фото)

В Харьковской области работники Нацполиции, патрульной полиции и ГСЧС  следят за тем, чтобы ничто не помешало жителям безопасно отметить Крещение. Они дежурят в официально определенных для купаний местах. Их в регионе 36, из которых 11 в Харькове.

В облуправлении ГСЧС рассказали, что в местах купаний несут службу 120 чрезвычайников и задействованы 14 единиц спасательной техники. Кроме того, на постах дежурят 28 представителей местных органов власти и волонтеров.

«Главную угрозу во время Крещения представляет большое скопление людей и массовое купание в ледяной воде. Особенно при неустойчивой погоде и отсутствии морозов, из-за чего лед теряет прочность», — пояснили спасатели.


Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

19 января в 172 православных храмах региона проходят торжества по случаю Крещения, водоемы и источники подготовлены для купаний. Ожидается, что участие в этих мероприятиях примут около 15 тысяч человек. За порядком следят 400 правоохранителей, рассказали в облуправлении Нацполиции.


Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

«Патрульные обеспечивают соблюдение безопасности и правопорядка во время мероприятий на Крещение. Мы всегда готовы прийти на помощь в любой момент, чтобы вы чувствовали себя максимально защищенными», — отметили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.


Фото: УПП в Харьковской области

Ранее в облуправлении ГСЧС напомнили, что на Крещение действует такой же комендантский час, который начинается в 23:00 и продолжается до 5:00.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 января 2023 в 17:55;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области работники Наполиции, патрульной полиции и ГСЧС  следят за тем, чтобы ничто не помешало жителям безопасно отметить Крещение. Они дежурят в официально определенных для купаний местах. Их в регионе 36, из которых 11 в Харькове.".