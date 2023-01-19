Харків’яни занурюються на Водохреще під наглядом копів і бійців ДСНС (фото)

На Харківщині працівники Нацполіції, патрульної поліції та ДСНС стежать за тим, щоб ніщо не завадило мешканцям безпечно відзначити Хрещення. Вони чергують в офіційно визначених для купань місцях. Їх у регіоні 36, з яких 11 у Харкові.

В облуправлінні ДСНС розповіли, що у місцях купань несуть службу 120 надзвичайників та задіяно 14 одиниць рятувальної техніки. Крім того, на постах чергують 28 представників місцевих органів влади та волонтерів.

“Головну загрозу на Водохреще становить велике скупчення людей та масове купання у крижаній воді. Особливо за умов нестійкої погоди та відсутності морозів, через що крига втрачає міцність”, – пояснили рятувальники.

19 січня у 172 православних храмах регіону відбуваються урочистості з нагоди Хрещення, водойми та джерела облаштовані для купань. Очікується, що участь у цих заходах візьмуть близько 15 тисяч осіб. За порядком слідкують 400 правоохоронців, розповіли в облуправлінні Нацполіції.



Фото: ГУ Нацполіції в Харківській області

“Патрульні забезпечують дотримання безпеки та правопорядку під час заходів на Водохреще. Ми завжди готові прийти на допомогу у будь-який момент, щоб ви почувалися максимально захищеними”, – зазначили в Управлінні патрульної поліції у Харківській області.



Фото: УПП у Харківській області

Раніше в облуправлінні ДСНС нагадали, що на Водохреще діє така ж комендантська година, яка починається о 23:00 і триває до 5:00.