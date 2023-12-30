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Дрони для військових купив за бюджетні гроші Куп’янськ на Харківщині (фото)

Суспільство 15:58   30.12.2023
Олена Нагорна
Дрони для військових купив за бюджетні гроші Куп’янськ на Харківщині (фото)

Безпілотники та запчастини для авто передали харківській 92-й окремій штурмовій бригаді імені кошового отамана Івана Сірка.

Техніку та комплектуючі купили за гроші Куп’янської міської територіальної громади. Загальна вартість – 1,5 мільйона гривень, повідомляє пресслужба ХОВА.

Військовим передали десять FPV-дронів, три квадрокоптери Mavic 3Т та запчастини для авто.

За словами голови Куп’янської МВА Андрія Беседіна, усі ці пристрої були придбані на потреби військових, які зараз борються з ворогом на гарячих напрямках.


Фото: ХОВА

Читайте також:  65 FPV-дронів передали харківській 92-й ОШБр ім. Івана Сірка

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Грудня 2023 в 15:58;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Безпілотники та запчастини для авто передали харківській 92-й окремій штурмовій бригаді імені кошового отамана Івана Сірка.".