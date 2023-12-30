Дрони для військових купив за бюджетні гроші Куп’янськ на Харківщині (фото)

Безпілотники та запчастини для авто передали харківській 92-й окремій штурмовій бригаді імені кошового отамана Івана Сірка.

Техніку та комплектуючі купили за гроші Куп’янської міської територіальної громади. Загальна вартість – 1,5 мільйона гривень, повідомляє пресслужба ХОВА.

Військовим передали десять FPV-дронів, три квадрокоптери Mavic 3Т та запчастини для авто.

За словами голови Куп’янської МВА Андрія Беседіна, усі ці пристрої були придбані на потреби військових, які зараз борються з ворогом на гарячих напрямках.



Фото: ХОВА