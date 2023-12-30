Дрони для військових купив за бюджетні гроші Куп’янськ на Харківщині (фото)
Безпілотники та запчастини для авто передали харківській 92-й окремій штурмовій бригаді імені кошового отамана Івана Сірка.
Техніку та комплектуючі купили за гроші Куп’янської міської територіальної громади. Загальна вартість – 1,5 мільйона гривень, повідомляє пресслужба ХОВА.
Військовим передали десять FPV-дронів, три квадрокоптери Mavic 3Т та запчастини для авто.
За словами голови Куп’янської МВА Андрія Беседіна, усі ці пристрої були придбані на потреби військових, які зараз борються з ворогом на гарячих напрямках.
Фото: ХОВА
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: 92 бригада, 92 ошбр, Беседин, куп'янск, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Грудня 2023 в 15:58;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Безпілотники та запчастини для авто передали харківській 92-й окремій штурмовій бригаді імені кошового отамана Івана Сірка.".