65 FPV-дронів передали харківській 92-ій ОШБР ім. Сірка

65 БПЛА вже сьогодні вирушать на передову на потреби 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка, повідомили у ХОВА.

Квадрокоптери закупили коштом Куп’янської міської територіальної громади. Загальна вартість – більш як 1,6 мільйона гривень.

«Переконаний, що ці дрони стануть у нагоді нашим захисникам під час виконання бойових завдань, в тому числі і на Куп’янському напрямку», – зазначив голова Куп’янської МВА Андрій Беседін.