65 FPV-дронів передали харківській 92-ій ОШБР ім. Сірка
65 БПЛА вже сьогодні вирушать на передову на потреби 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка, повідомили у ХОВА.
Квадрокоптери закупили коштом Куп’янської міської територіальної громади. Загальна вартість – більш як 1,6 мільйона гривень.
«Переконаний, що ці дрони стануть у нагоді нашим захисникам під час виконання бойових завдань, в тому числі і на Куп’янському напрямку», – зазначив голова Куп’янської МВА Андрій Беседін.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: 92 ошбр, беспилотник, БПЛА, дрон, квадрокоптер, купянское направление, передовая, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Грудня 2023 в 19:48;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "65 БПЛА вже сьогодні вирушать на передову на потреби 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка, повідомили у ХОВА.".