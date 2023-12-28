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65 FPV-дронів передали харківській 92-ій ОШБР ім. Сірка

Суспільство 19:48   28.12.2023
Оксана Якушко
65 FPV-дронів передали харківській 92-ій ОШБР ім. Сірка

65 БПЛА вже сьогодні вирушать на передову на потреби 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка, повідомили у ХОВА.

Квадрокоптери закупили коштом Куп’янської міської територіальної громади. Загальна вартість – більш як 1,6 мільйона гривень.

«Переконаний, що ці дрони стануть у нагоді нашим захисникам під час виконання бойових завдань, в тому числі і на Куп’янському напрямку», – зазначив голова Куп’янської МВА Андрій Беседін.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Грудня 2023 в 19:48;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "65 БПЛА вже сьогодні вирушать на передову на потреби 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка, повідомили у ХОВА.".