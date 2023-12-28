65 FPV-дронов передали харьковской 92-й ОШБР им. Ивана Сирко

65 БПЛА уже сегодня отправятся на передовую на нужды 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко, сообщили в ХОВА.

Квадрокоптеры закупили за счет Купянского городской территориальной громады. Общая стоимость – более 1,6 миллиона гривен.

«Убежден, что эти дроны пригодятся нашим защитникам во время выполнения боевых задач, в том числе и на Купянском направлении», — отметил глава Купянской МВА Андрей Беседин.