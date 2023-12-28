Live
  • Чт 28.12.2023
    • Харьков
  •   0°С
  • USD 37.62
  • EUR 41.63

65 FPV-дронов передали харьковской 92-й ОШБР им. Ивана Сирко

Общество 19:48   28.12.2023
Оксана Якушко
65 FPV-дронов передали харьковской 92-й ОШБР им. Ивана Сирко

65 БПЛА уже сегодня отправятся на передовую на нужды 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко, сообщили в ХОВА.

Квадрокоптеры закупили за счет Купянского городской территориальной громады. Общая стоимость – более 1,6 миллиона гривен.

«Убежден, что эти дроны пригодятся нашим защитникам во время выполнения боевых задач, в том числе и на Купянском направлении», — отметил глава Купянской МВА Андрей Беседин.

Читайте также: Миллион FPV-дронов для ВСУ – реально. Но нужно ли и какие – ВВС

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Крупный водоем на Харьковщине долгое время использовали незаконно (фото)
Крупный водоем на Харьковщине долгое время использовали незаконно (фото)
27.12.2023, 12:57
Работа в Харькове и области: кому предлагают самые большие зарплаты
Работа в Харькове и области: кому предлагают самые большие зарплаты
28.12.2023, 13:10
«Салтовский мясокомбинат» открыл в Харькове социальный супермаркет «Рулька»
«Салтовский мясокомбинат» открыл в Харькове социальный супермаркет «Рулька»
26.12.2023, 11:50
Главные новости Харькова 28.12: Обстрел Волчанска, удар КАБ-500 по Купянщине
Главные новости Харькова 28.12: Обстрел Волчанска, удар КАБ-500 по Купянщине
28.12.2023, 17:31
66 павших. Аллею Героев открыли в поселке Харьковской области (фото)
66 павших. Аллею Героев открыли в поселке Харьковской области (фото)
28.12.2023, 17:06
Облачно, дождь со снегом. Какой будет погода 29 декабря в Харькове и области
Облачно, дождь со снегом. Какой будет погода 29 декабря в Харькове и области
28.12.2023, 20:32

Новости по теме:

10:30
Вакарчук на встрече с 92 ОШБр напомнил, как пели в метро Харькова (фото)
10:45
Сухопутные войска ВСУ опубликовали напоминание от харьковской 92-й бригады
19:02
Дроны харьковской 92-й ОШБр подбили БМП-2 и не только под Бахмутом (видео)
14:35
На Харьковщине усилили ПВО (фото)
17:34
Воинам харьковской 92-й ОШБр передали дрон за миллион гривен (фото)

Вы читали новость: «65 FPV-дронов передали харьковской 92-й ОШБР им. Ивана Сирко»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 28 декабря 2023 в 19:48;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "65 БПЛА уже сегодня отправятся на передовую на нужды 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко, сообщили в ХОВА.".