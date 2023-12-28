65 FPV-дронов передали харьковской 92-й ОШБР им. Ивана Сирко
65 БПЛА уже сегодня отправятся на передовую на нужды 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко, сообщили в ХОВА.
Квадрокоптеры закупили за счет Купянского городской территориальной громады. Общая стоимость – более 1,6 миллиона гривен.
«Убежден, что эти дроны пригодятся нашим защитникам во время выполнения боевых задач, в том числе и на Купянском направлении», — отметил глава Купянской МВА Андрей Беседин.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: 92 ошбр, беспилотник, БПЛА, дрон, квадрокоптер, купянское направление, передовая, хова;
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- • Дата публикации материала: 28 декабря 2023 в 19:48;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "65 БПЛА уже сегодня отправятся на передовую на нужды 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко, сообщили в ХОВА.".