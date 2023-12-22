Миллион FPV-дронов для ВСУ – реально. Но нужно ли и какие — ВВС

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что в 2024 году будет изготовлен 1 миллион дронов для украинской армии, наделало шума. Многие со скепсисом оценили такие планы, вспомнив 1 миллиард деревьев. Но эксперты отрасли отмечают: главное – не количество, а качество этих беспилотников, пишет BBC.

Массовое производство БПЛА должно начаться в следующем году.

«По производству — миллион дронов в следующем году мы произведем. Сделаем все, чтобы так и было»,- подчеркнул Зеленский.

После этого заявления министр стратегической промышленности Александр Камышин уточнил, что речь идет только о FPV-дронах. Только за декабрь их планируют изготовить около 50 тысяч.

Речь идет о маленьких квадрокоптерах ближнего радиуса действия с небольшим боезарядом, которым обычно управляет оператор в специальных очках дополненной реальности или планшета.

В условиях растущего дефицита артиллерийских боеприпасов в ВСУ такие дроны фактически взяли на себя роль основного средства поражения техники и личного состава противника.

Но способна ли Украина нарастить производство собственных беспилотников до столь огромных объемов? Большинство специалистов уверяют, что да.

Готовность производителей

Бывший военный аэроразведчик, а ныне профильный советник министра стратегической промышленности Ярослав Олийнык (позывной «Локи») объясняет, что к производству беспилотников привлечены частные и государственные предприятия. Их мощности позволяют говорить об 1 млн. единиц в год.

«Но при одном условии – долгосрочные контракты от Минобороны с необходимой предоплатой».

Советник министра указывает, что производители, кроме денег на закупку комплектующих, логистику, зарплаты, еще должны понимать, как развивать свое производство: покупать дополнительное оборудование или нанимать новых работников. Без долгосрочных контрактов это нереально.

Большой плюс FPV-дронов – это их дешевизна. Фактически такой беспилотник в 2-3 раза дешевле одного 155-мм снаряда для артиллерии.

Собранный из китайских комплектующих гражданский беспилотник стоит $400-500. Но, чтобы превратить его в военное оружие, необходимо прикрепить к нему боевую часть, а также желательно тепловизор и систему автоматического наведения на цель. Конечная цена может быть около $1,5 тысяч.

То есть в целом на изготовление 1 млн дронов в год могут быть потрачены от $400 млн до $1,5 млрд, или от 16 до 60 млрд гривен. Это внушительная сумма, но вполне подъемная для украинского бюджета. К примеру, в текущем году правительство выделило 40 млрд. гривен для отечественных производителей беспилотников.

Представитель Минстратегпрома Ярослав Олейник признает, что по состоянию на сегодня дроны в Украине собирают в основном из импортированных комплектующих. Но уверяет, что ситуация меняется и некоторые запчасти БПЛА, в том числе двигатели и корпуса, уже производят отечественные предприятия.

По словам «Локи», цель Минстратегпрома – чтобы в дронах украинского производства количество украинских комплектующих преобладало над импортированными.

«Украина имеет все шансы стать ключевым игроком на мировом рынке дронов… Если кто-то из разработчиков еще размышляет, делать ли ему целостный дрон или отдельные его компоненты – я бы советовал выбирать второй вариант. – говорит советник министра. – Сейчас это очень востребованный продукт, практически не занята ниша на украинском рынке. Спрос на комплектующие велик, и он будет расти».

В свою очередь министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что в 2024 году Украина может изготовить даже более 1 миллиона дронов.

«На самом деле в следующем году будет сделано даже больше FPV. Уже законтрактовано почти несколько сотен тысяч только FPV, развернуты серийные производства с высоким потенциалом локализации большинства комплектующих», – сказал он «Украинской правде».

Целесообразно ли это?

«Сделать миллион FPV-дронов реально. Другой вопрос — целесообразно ли?», — говорит разработчик беспилотников, имеющий долгосрочные контракты с государством и активно поставляющий свои БПЛА в войска. Из-за безопасности его имя и название компании не разглашают.

Разработчик отметил, что заявление Зеленского «правильное по существу, но неправильное по форме».

То есть корректнее было бы сказать, что украинские власти поддержат значительное наращивание производства не только FPV-дронов, но и других видов беспилотников, которые есть в дефиците на фронте.

Речь, прежде всего, о баражирующих боеприпасах типа российского «Ланцета», дальнобойных дронах-камикадзе типа иранского «Шахеда» или больших БПЛА как турецкий «Байрактар».

«Сказать о миллионе фпишек — это очень упрощенный взгляд на проблему».

Минстратегпром, в свою очередь, обещает не забывать о наращивании производства всех типов БПЛА. К примеру, ударных дронов большой дальности (1000+ км) министерство планирует производить до 1000 единиц в год, средней дальности (сотни км) – до 10 тысяч.

Еще один вопрос, который не так часто затрагивается в публичном пространстве, это качество украинских беспилотников.

Из-за неотложности вопроса государство значительно снизило требования к производителям и упростило процедуры, говорит разработчик БПЛА. Но это также привело к тому, что многие из этих изделий имеют не слишком хорошие технические показатели. В качестве примера такие беспилотники не подготовлены для длительного хранения на складах, поскольку почти с конвейера поставляются на фронт. Кроме того, они часто не учитывают стремительное развитие РЭБ-технологий у россиян.

«Могу без проблем спрогнозировать, что те дроны, которые у нас есть сейчас, через год уже будут считаться неэффективными», – говорит производитель.

И самое главное – сделать 1 млн дронов возможно, но где Украина примет 1 млн боевых частей к ним?Разработчик БПЛА сомневается, что на складах есть такое количество.

Кроме того, БЧ для FPV должна быть унифицирована и стандартизирована, отмечает специалист. Это существенно снизит количество случаев травмирования производителей и операторов при использовании беспилотника.

На эту же проблему указывает и военный блоггер, морской пехотинец Александр Карпюк (известный как Serg Marco). «Платы инициации боеприпасов до сих пор производят по гаражам. И поскольку «какая плата надежна, а какая нет» высчитывается методом проб и ошибок, то при этом иногда гибнут инженеры», – отмечает он.

Что касается необходимого количества БПЛА для фронта, то Карпюк приводит следующие цифры: за месяц активных боев одна бригада использует 500-600 FPV-дронов, в отдельных случаях — до тысячи.

Выходит, что в год только одна боевая бригада может потерять до 10 тысяч дронов. А находящихся на линии фронта таких бригад в Силах обороны несколько десятков.

«То есть миллион дронов для человека, который видит весь оборот беспилотников на фронте, не является фантастическим количеством. Неподъемным. Особенно если часть этих дронов тебе нужно держать в резерве», – резюмирует Serg Marco.

Гонки противников

Другой аспект состоит в том, что РФ также стремительно наращивает производство собственных БПЛА.

В отличие от Украины, где основной груз на себя взяли частные разработчики, в РФ этот процесс замкнуло на себе государство. И если в 2022 году украинские войска обходили противника в использовании беспилотной авиации, в том числе и FPV-дронов, то в текущем году ситуация изменилась на противоположную, отмечают эксперты.

«Оружие, которое мы первыми успешно начали применять, а теперь катастрофически отстаем», – так описывает ситуацию офицер ВСУ, командир подразделения ударных беспилотников Юрий Касьянов.

По его словам, на сегодня у россиян в 3-5 раз больше FPV-дронов, то есть примерно 200 тысяч в декабре против украинских 50 тысяч. Если такая динамика сохранится в 2024 году, то в следующем году у РФ будет примерно 3 млн дронов против 1 миллиона украинских.

«Где здесь победа? В условиях нехватки боеприпасов у нас наоборот должно быть втрое больше дронов. Кто планирует производство?», – отмечает аэроразведчик.

Украина никогда не переиграет РФ ресурсной базой и количеством, согласен Александр Карпюк. «Мы в этой войне имели успехи с помощью более эффективного использования средств. Наращивание количества дронов без правильной стратегии использования — это не путь победы».

Ярослав Олейник говорит, что пока на фронте есть дефицит боеприпасов, массовое производство FPV крайне необходимо. Если ситуация изменится, изменится и стратегия производства украинских беспилотников.

«Пока будет какая-то нехватка и эти дроны будут ее перекрывать — до тех пор они будут оставаться актуальными для военных», — отмечает он.

Украинский разработчик БПЛА, несмотря на скепсис, указывает на один, безусловно, положительный эффект от заявления президента Зеленского о «миллионе дронов».

«Заявление дало хороший посыл производителям: работаете и не бойтесь – деньги будут!».

По его словам, уже сейчас Украина – номер 1 в мире по темпам роста производства БПЛА, хотя и не номер 1 по их качеству.

Достаточное финансирование отрасли и уверенность предприятий в долгосрочной поддержке сможет вывести украинцев на ведущие позиции по обоим параметрам, уверен он.