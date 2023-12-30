Дроны для военных купил за бюджетные деньги Купянск на Харьковщине (фото)
Фото: ХОВА
Беспилотники и запчасти для авто передали харьковской 92-й отдельной штурмовой бригаде имени кошевого атамана Ивана Сирко.
Технику и комплектующие купили за деньги Купянской городской территориальной громады. Общая стоимость — 1,5 миллиона гривен, сообщает пресс-служба ХОВА.
Военным передали десять FPV-дронов, три квадрокоптера Mavic 3Т и запчасти для авто.
По словам главы Купянской ГВА Андрея Беседина, все эти устройства были приобретены на нужды военных, которые сейчас борются с врагом на горячих направлениях.
Фото: ХОВА
Читайте также: 65 FPV-дронов передали харьковской 92-й ОШБР им. Ивана Сирко
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: 92 бригада, 92 ошбр, Беседин, купянск, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Дроны для военных купил за бюджетные деньги Купянск на Харьковщине (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 30 декабря 2023 в 15:58;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Беспилотники и запчасти для авто передали харьковской 92-й отдельной штурмовой бригаде имени кошевого атамана Ивана Сирко.".