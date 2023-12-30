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Дроны для военных купил за бюджетные деньги Купянск на Харьковщине (фото)

Общество 15:58   30.12.2023
Елена Нагорная
Дроны для военных купил за бюджетные деньги Купянск на Харьковщине (фото) Фото: ХОВА

Беспилотники и запчасти для авто передали харьковской 92-й отдельной штурмовой бригаде имени кошевого атамана Ивана Сирко.

Технику и комплектующие купили за деньги Купянской городской территориальной громады. Общая стоимость — 1,5 миллиона гривен, сообщает пресс-служба ХОВА.

Военным передали десять FPV-дронов, три квадрокоптера Mavic 3Т и запчасти для авто.

По словам главы Купянской ГВА Андрея Беседина, все эти устройства были приобретены на нужды военных, которые сейчас борются с врагом на горячих направлениях.


Фото: ХОВА

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 30 декабря 2023 в 15:58;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Беспилотники и запчасти для авто передали харьковской 92-й отдельной штурмовой бригаде имени кошевого атамана Ивана Сирко.".