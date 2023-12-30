Дроны для военных купил за бюджетные деньги Купянск на Харьковщине (фото)

Беспилотники и запчасти для авто передали харьковской 92-й отдельной штурмовой бригаде имени кошевого атамана Ивана Сирко.

Технику и комплектующие купили за деньги Купянской городской территориальной громады. Общая стоимость — 1,5 миллиона гривен, сообщает пресс-служба ХОВА.

Военным передали десять FPV-дронов, три квадрокоптера Mavic 3Т и запчасти для авто.

По словам главы Купянской ГВА Андрея Беседина, все эти устройства были приобретены на нужды военных, которые сейчас борются с врагом на горячих направлениях.



Фото: ХОВА