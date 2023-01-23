Сьогодні 23 січня: яке свято та день в історії

23 січня за церковним календарем – пам’ять святителя Григорія, єпископа Ніського. У цей день стався найнищівніший землетрус у світі, а Росія та Пруссія поділили Польщу.

Свята та пам’ятні дати 23 січня

Державні та професійні свята України цього дня не відзначають. Немає значних міжнародних заходів.

23 січня в історії

23 січня 1556 року стався Великий китайський землетрус у провінції Шеньсі. Він убив близько 830 тисяч людей. Зараз це – найруйнівніший із відомих землетрусів. Внаслідок надзвичайної події деякі райони Шеньсі стали зовсім безлюдними, в інших загинуло близько 60% населення. Така велика кількість загиблих була зумовлена сходженням селевих потоків.

23 січня 1793 року Росія та Пруссія здійснили другий розділ Речі Посполитої. У цей день угоду про поділ Польщі підписали російська цариця Катерина II та король Пруссії Фрідріх-Вільгельм II. У результаті 215 тисяч квадратних кілометрів польської території опинилися “під російським протекторатом”. Під владу російських царів перейшли 3,7 млн населення. Російсько-польський союзний договір, який під тиском схвалив у жовтні 1793 польський сейм, дозволяв Московії вводити війська на територію Речі Посполитої. Також Польщі було заборонено вступати до союзів та укладати договори без згоди Росії.

23 січня 1950 року парламент Ізраїлю попри рішення ООН проголосив західну частину Єрусалиму столицею держави Ізраїль. До цього моменту Ізраїль та Палестинська автономія офіційно вважають Єрусалим своєю столицею та не визнають таке право за іншою стороною. У Єрусалимі знаходяться всі урядові структури Ізраїлю, хоча суверенітет держави над східною частиною міста не визнаний ні ООН, ні значною частиною міжнародної спільноти.

23 січня 1992 року Україна встановила дипломатичні відносини із В’єтнамом.

23 січня 2002 року українець Руслан Пономарьов у віці 18 років став наймолодшим в історії чемпіоном світу з шахів за версією ФІДЕ.

Церковне свято 23 січня

23 січня християни вшановують пам’ять святителя Григорія, єпископа Ніського. Святитель Григорій був молодшим братом святителя Василя Великого. У 372 році Василь висвятив брата в єпископа міста Ніса в Каппадокії. Григорій разом із братом боровся проти аріанської єресі. У 376 році за наклепом аріан його помилково звинуватили у неправильному вживанні церковного майна, позбавили кафедри та заслали до Анкари. Після смерті царя Валента Григорію повернули кафедру. Паства прийняла його з радістю. Григорій тяжко переживав смерть свого брата Василя, який помер у 379 році. У 381 році святий Григорій був одним із головних діячів II Вселенського Собору, скликаного в Константинополі, а потім і наступних константинопольських соборів. Помер, доживши до глибокої старості. Він залишив багато творів догматичного характеру, слова та повчання.

Народні прикмети

Ясна погода – до спекотного літа.

Якщо йтиме сухий сніг, то літо буде сухим. Якщо мокрий – із дощами.

Безхмарне небо 23 січня обіцяє ранню весну.

Що не можна робити 23 січня

Не можна виносити сміття та золу.

Не можна засипати до заходу сонця.