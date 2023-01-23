Сегодня 23 января: какой праздник и день в истории

23 января по церковному календарю – память святителя Григория, епископа Нисского. В этот день произошло самое сокрушительное землетрясение в мире, а Россия и Пруссия поделили Польшу.

Праздники и памятные даты 23 января

Государственные и профессиональные праздники Украины в этот день не отмечают. Нет и значительных международных мероприятий.

23 января в истории

23 января 1556 года произошло Великое китайское землетрясение в провинции Шэньси. Оно убило около 830 тысяч человек. Сейчас это – самое разрушительное из известных землетрясений. В результате чрезвычайного происшествия некоторые районы Шэньси стали совсем безлюдными, в других погибло около 60% населения. Такое большое количество погибших обусловило схождение селевых потоков.

23 января 1793 года Россия и Пруссия совершили второй раздел Речи Посполитой. В этот день соглашение о разделе Польши подписали российская царица Екатерина II и король Пруссии Фридрих-Вильгельм II. В результате 215 тысяч квадратных километров польской территории оказались «под российским протекторатом». Под власть российских царей перешли 3,7 млн населения. Российско-польский союзный договор, который под давлением одобрил в октябре 1793 года польский сейм, позволял Московии вводить войска на территорию Речи Посполитой. Также Польше было запрещено вступать в союзы и заключать договоры без согласия России.

23 января 1950 года парламент Израиля вопреки решению ООН провозгласил западную часть Иерусалима столицей государства Израиль. До этого момента Израиль и Палестинская автономия официально считают Иерусалим своей столицей и не признают такое право другой стороной. В Иерусалиме находятся все правительственные структуры Израиля, хотя суверенитет государства над восточной частью города не признан ни ООН, ни значительной частью международного сообщества.

23 января 1992 года Украина установила дипломатические отношения с Вьетнамом.

23 января 2002 года украинец Руслан Пономарев в возрасте 18 лет стал самым молодым в истории чемпионом мира по шахматам по версии ФИДЕ.

Церковный праздник 23 января

23 января христиане чтят память святителя Григория, епископа Нисского. Святитель Григорий был младшим братом святителя Василия Великого. В 372 году Василий рукоположил брата в епископа города Нисса в Каппадокии. Григорий вместе с братом боролся против арианской ереси. В 376 году по навету ариан его ошибочно обвинили в неправильном употреблении церковного имущества, лишили кафедры и сослали в Анкару. После смерти царя Валента Григорию вернули кафедру. Паства приняла его с радостью. Григорий тяжело переживал смерть своего брата Василия, умершего в 379 году. В 381 году святой Григорий был одним из главных деятелей II Вселенского Собора, созванного в Константинополе, а затем и последующих константинопольских соборов. Умер, дожив до глубокой старости. Он оставил много произведений догматического характера, слова и поучения.

Народные приметы

Ясная погода – к жаркому лету.

Если идет сухой снег, то лето будет сухим. Если мокрый – с дождями.

Безоблачное небо 23 января обещает раннюю весну.

Что нельзя делать 23 января

Нельзя выносить мусор и золу.

Нельзя засыпать до заката.