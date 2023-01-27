Сьогодні 27 січня: яке свято та день в історії

27 січня за церковним календарем – пам’ять святої Ніни та преподобних отців, у Синаї та Раїфі вбитих. Цього дня звільнили в’язнів концтабору Аушвіц та загинули в пожежі члени екіпажу “Аполлон-1”.

Свята та пам’ятні дати 27 січня

27 січня – Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту.

27 січня в історії

27 січня 1945 року радянські війська зайняли польське місто Освенцим і звільнили в’язнів концтабору Аушвіц-Біркенау, що знаходилися поблизу міста. Першими ворота табору смерті відкрили солдати 100-ї Львівської дивізії з батальйону полтавця єврейського походження Анатолія Шапіро. На момент звільнення у таборі залишилося 7600 покинутих ув’язнених, у тому числі 600 дітей. Практично всі, кого нацисти залишили в таборі, були хворі чи вмирали. А абсолютну більшість в’язнів – понад 58 тисяч осіб – встигли передислокувати на підконтрольні Німеччині території. Людей часто відправляли пішки, й під час цих маршів тисячі ув’язнених загинули. Остаточних даних щодо кількості людей, знищених у комплексі концтаборів Аушвіц, немає й досі. Але зараз історики сходяться на цифрі близько 1,1 мільйона людей, з яких значне число – євреї. З 1940 по 1945 рік через “табір смерті” пройшло не менше 1,3 мільйона осіб.



27 січня 1967 року під час підготовки до першого пілотованого польоту на Місяць за американською космічною програмою “Аполлон” загинув екіпаж корабля. Гас Гріссом, Едвард Гіґґінс Вайт та Роджер Чаффі, які мали стати астронавтами, згоріли під час пожежі, що виникла на борту корабля. Це сталося на стартовому комплексі №34 Космічного Центру ім. Кеннеді. Через цю трагедію директора департаменту пілотованих польотів НАСА Джозефа Ши відсторонили від проєкту “Аполлон”, а реалізацію самої програми затримали на півтора роки. Перший пілотований політ – “Аполлон-7” – відбувся лише у жовтні 1968 року.



27 січня 1992 року Зімбабве визнала незалежність України. Україна встановила дипломатичні відносини з Канадою та Португалією.

27 січня 2022 року військовослужбовець Нацгвардії Артемій Рябчук вчинив стрілянину на заводі Південмаш у Дніпрі. З автомата він убив п’ятьох осіб – чотирьох своїх товаришів по службі та цивільну жінку. Ще п’ятеро людей отримали поранення. Сам Рябчук зі зброєю втік із місця злочину. Проте за деякий час його затримали в місті Підгородне. Надалі при розслідуванні причин трагедії (зокрема журналістами) з’ясувалося, що в частині, де служив Рябчук, практично нормою були нестатутні стосунки (“дідівщина”). 16 листопада 2022 року суд ухвалив обвинувальний акт у справі Рябчука. Його звинувачують у вбивстві та замаху на вбивство двох і більше осіб, викраденні зброї, дезертирстві, порушенні статутних правил караульної служби та незаконному поводженні зі зброєю. Розгляд справи продовжується.

Церковне свято 27 січня

27 січня – віддання свята Богоявлення, останній день святкування. У цей день вшановують пам’ять преподобних отців, у Синаї та Раїфі вбитих: Ісаї, Сави, Мойсея та учня його Мойсея, Єремії, Павла, Адама, Сергія, Домна, Прокла, Іпатія, Ісаака, Макарія, Марка, Веніамина, Євсевія, Іллі та інших із ними. Також 27 січня – день Рівноапостольної Ніни, просвітительки Грузії.

Преподобні отці, в Синаї та Раїфі вбиті , працювали в обителях та печерах Синайської гори та близької до неї пустелі Раїфи (на березі Червоного моря). Вони постраждали від кочових арабських племен. Перше побиття сталося близько 312 року. Загинули щонайменше 40 святих у Синаї та 39 – у Раїфі. Наступне побиття сталося через сто років. Обидва були описані очевидцями, які дивом уникли загибелі.

Свята Ніна була племінницею Єрусалимського патріарха Ювеналія. Після того, як її батько Завулон пішов у самітники, а мати вступила в дияконіси, Ніну віддали на виховання благочестивій стариці. Часті розповіді цієї стариці про Іверію (тепер Грузію), тоді ще язичницьку країну, пробудили в Ніні сильне бажання відвідати цю країну та просвітити її мешканців. Сюди вона й утекла під час гонінь, влаштованих імператором Діоклетіаном. Коли Ніна оселилася в Іверії, поступово до святої почали сходитися місцеві жителі, адже вона мала дар зцілення. Ніна багатьох звернула до християнства, зокрема й самого царя Маріана, який був до цього язичником. За життя святої Ніни в Іверії збудували перший храм – святих апостолів. Поступово практично вся країна прийняла християнство. Також свята Ніна звернула до християнства царицю Кахетії Софію. Після 35-річних подвигів в ім’я Христа Ніна померла 14 січня 335 року. А на місці її смерті цар Маріан спорудив храм в ім’я великомученика Георгія, далекого родича святої Ніни.

Народні прикмети

Сильний вітер у цей день віщує дощовий рік.

Якщо до 27 січня було тепло, а цього дня вдарили морози, то вони будуть нетривалими.

Що не можна робити 27 січня

Не можна їсти м’ясо.

Не можна ображати тварин і забивати худобу.