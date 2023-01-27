Сегодня 27 января: какой праздник и день в истории

27 января по церковному календарю — память святой Нины и преподобных отцов, в Синае и Раифе убитых. В этот день освободили узников концлагеря Аушвиц и погибли в пожаре члены экипажа «Аполлон-1».

Праздники и памятные даты 27 января

27 января – Международный день памяти жертв Холокоста.

27 января в истории

27 января 1945 года советские войска заняли польский город Освенцим и освободили находившихся вблизи города уцелевших узников концлагеря Аушвиц-Биркенау. Первыми ворота лагеря смерти открыли солдаты 100-й Львовской дивизии из батальона полтавчанина еврейского происхождения Анатолия Шапиро. На момент освобождения в лагере осталось 7600 брошенных заключенных, в том числе 600 детей. Практически все, кого нацисты оставили в лагере, были больны или умирали. А абсолютное большинство узников — более 58 тысяч человек — успели передислоцировать на подконтрольные Германии территории. Людей часто отправляли пешком, и во время этих маршей тысячи заключенных погибли. Окончательных данных о количестве людей, уничтоженных в комплексе концлагерей Аушвиц, нет до сих пор. Но сейчас историки сходятся на цифре около 1,1 миллиона человек, из которых значительное число — евреи. С 1940 по 1945 год через «лагерь смерти» прошло не менее 1,3 миллиона человек.

27 января 1967 года во время подготовки к первому пилотируемому полету на Луну по американской космической программе «Аполлон» погиб экипаж корабля. Гас Гриссом, Эдвард Гиггинс Уайт и Роджер Чаффи, которые должны были стать астронавтами, сгорели во время пожара, возникшего на борту корабля. Это произошло на стартовом комплексе №34 космического Центра им. Кеннеди. Из-за этой трагедии директора департамента пилотируемых полетов НАСА Джозефа Ши отстранили от проекта «Аполлон», а реализацию самой программы задержали на полтора года. Первый пилотируемый полет – «Аполлон-7» – состоялся лишь в октябре 1968 года.

27 января 1992 года Зимбабве признала независимость Украины. Украина установила дипломатические отношения с Канадой и Португалией.

27 января 2022 года военнослужащий Нацгвардии Артемий Рябчук устроил стрельбу на заводе Южмаш в Днепре. Из автомата он убил пять человек — четверых своих сослуживцев и гражданскую женщину. Еще пять человек получили ранения. Сам Рябчук с оружием скрылся с места преступления. Однако через некоторое время его задержали в городе Подгородное. В дальнейшем при расследовании причин трагедии (в том числе журналистами) выяснилось, что в части, где служил Рябчук, практически нормой были неуставные отношения («дедовщина»). 16 ноября 2022 года суд принял обвинительный акт по делу Рябчука. Его обвиняют в убийстве и покушении на убийство двух и более лиц, похищении оружия, дезертирстве, нарушении уставных правил караульной службы и незаконном обращении с оружием. Рассмотрение дела продолжается.

Церковный праздник 27 января

27 января – отдание праздника Богоявления, последний день празднования. В этот день чтят память преподобных отцов, в Синае и Раифе убитых: Исаии, Саввы, Моисея и ученика его Моисея, Иеремии, Павла, Адама, Сергея, Домна, Прокла, Ипатия, Исаака, Макария, Марка, Вениамина, Евсевия, Илии и других с ними. Также 27 января – день Равноапостольной Нины, просветительницы Грузии.

Преподобные отцы, в Синае и Раифе убитые, трудились в обителях и пещерах Синайской горы и близкой к ней пустыне Раифе (на берегу Красного моря). Они пострадали от кочевых арабских племен. Первое избиение произошло около 312 года. Погибли не менее 40 святых в Синае и 39 — в Раифе. Следующее избиение произошло спустя сто лет. Оба были описаны очевидцами, чудом избежавшими гибели.

Святая Нина была племянницей Иерусалимского патриарха Ювеналия. После того, как ее отец Завулон ушел в отшельники, а мать вступила в диаконисы, Нину отдали на воспитание благочестивой старице. Частые рассказы этой старицы об Иверии (теперь Грузии), тогда еще языческой стране, возбудили в Нине сильное желание посетить эту страну и просветить ее жителей. Сюда она и сбежала во время гонений, устроенных императором Диоклетианом. Когда Нина поселилась в Иверии, постепенно к святой стали сходиться местные жители, ведь у нее был дар исцеления. Нина многих обратила в христианство, в том числе и самого царя Мариана, бывшего до этого язычником. При жизни святой Нины в Иверии построили первый храм – святых Апостолов. Постепенно практически вся страна приняла христианство. Также святая Нина обратила в христианство царицу Кахетии Софию. После 35-летних подвигов во имя Христа Нина скончалась 14 января 335 года. А на месте ее смерти царь Мариан соорудил храм во имя великомученика Георгия, дальнего родственника святой Нины.

Народные приметы

Сильный ветер в этот день предсказывает дождливый год.

Если до 27 января было тепло, а в этот день ударили морозы, то они будут непродолжительными.

Что нельзя делать 27 января

Нельзя есть мясо.

Нельзя обижать животных и забивать домашний скот.