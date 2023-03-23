На Харківщині енергетики потрапили під обстріл: війська РФ цілилися по бригаді

Енергетики опинилися під ворожим вогнем вдень 22 березня, коли намагалися відновлювати високовольтну лінію, яка живить Вовчанськ.

“Фахівці Харківського високовольтного району електричних мереж (ХВРЕМ) АТ “Харківобленерго” потрапили під артилерійський обстріл під час виконання планових ремонтних робіт у Вовчанську. За словами енергетиків, це вже третій подібний випадок у цьому році”, – зазначили в пресслужбі “Харківобленерго”.

Ремонтники встигли швидко зреагувати на дії ворога та сховатися після початку обстрілу. В результаті ні люди, ні техніка не постраждали. Однак у обленерго вважають, що ця подія – не випадковість. Армія РФ цілиться саме за енергетиками.

Ми вважаємо, що російські війська цілилися саме по ремонтній бригаді, адже обстріл почався тоді, коли ми приступили до роботи. Тут 6 км до кордону, і нам потрібно відновити високовольтну лінію 110 кВ, яка живить частину Вовчанської громади. Ворог робить все, щоб не дати нам це зробити”, – зазначив начальник ХВРЕМ Олександр Ганус.