Live
  • Четвер 23.03.2023
    • Харків
  •   +11°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.43
    • 🟢

На Харківщині енергетики потрапили під обстріл: війська РФ цілилися по бригаді

Події 11:37   23.03.2023
Оксана Горун
На Харківщині енергетики потрапили під обстріл: війська РФ цілилися по бригаді Фото: АТ “Харківобленерго”

Енергетики опинилися під ворожим вогнем вдень 22 березня, коли намагалися відновлювати високовольтну лінію, яка живить Вовчанськ.

“Фахівці Харківського високовольтного району електричних мереж (ХВРЕМ) АТ “Харківобленерго” потрапили під артилерійський обстріл під час виконання планових ремонтних робіт у Вовчанську. За словами енергетиків, це вже третій подібний випадок у цьому році”, – зазначили в пресслужбі “Харківобленерго”.

Відновлення електрики

Ремонтники встигли швидко зреагувати на дії ворога та сховатися після початку обстрілу. В результаті ні люди, ні техніка не постраждали. Однак у обленерго вважають, що ця подія – не випадковість. Армія РФ цілиться саме за енергетиками.

Читайте також: За даними Генштабу, кількість обстрілів Харківщини зменшилась

Відновлення електрики 3

Ми вважаємо, що російські війська цілилися саме по ремонтній бригаді, адже обстріл почався тоді, коли ми приступили до роботи. Тут 6 км до кордону, і нам потрібно відновити високовольтну лінію 110 кВ, яка живить частину Вовчанської громади. Ворог робить все, щоб не дати нам це зробити”, – зазначив начальник ХВРЕМ Олександр Ганус.

Автор: Оксана Горун

Новини за темою:

12:11
Наслідки обстрілів РФ на Харківщині за добу (фото)
08:49
Лікарі борються за життя: на Харківщині важко поранено жінку – Синєгубов
13:04
Синєгубов: вранці ворог обстріляв Дворічну на Харківщині, постраждала жінка
17:14
У Харкові викрили працівника обленерго: допомагав окупантам з електрикою
13:31
Наслідки обстрілів окупантів по Куп’янщині (фото)

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «На Харківщині енергетики потрапили під обстріл: війська РФ цілилися по бригаді»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 23 Березня 2023 в 11:37;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Енергетики опинилися під ворожим вогнем вдень 22 березня, коли намагалися відновлювати високовольтну лінію, яка живить Вовчанськ".