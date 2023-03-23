На Харьковщине энергетики попали под обстрел: «Войска РФ целились по бригаде»

Энергетики оказались под вражеским огнем, когда пытались восстанавливать высоковольтную линию, питающую Волчанск.

«Специалисты Харьковского высоковольтного района электрических сетей (ХВРЭМ) АО «Харьковоблэнерго» попали под артиллерийский обстрел во время выполнения плановых ремонтных работ в Волчанске. По словам энергетиков, это уже третий подобный случай в этом году», — отметили в пресс-службе «Харьковоблэнерго».

Ремонтники успели быстро среагировать на действия врага и укрыться после начала обстрела. В результате ни люди, ни техника не пострадали. Однако в облэнерго считают, что это происшествие — не случайность. Армия РФ целится именно по энергетикам.

«Мы считаем, что российские войска целились именно по ремонтной бригаде, ведь обстрел начался тогда, когда мы приступили к работе. Здесь 6 км до границы, и нам нужно восстановить высоковольтную линию 110 кВ, которая питает часть Волчанской громады. Враг делает все, чтобы не дать нам это сделать», — отметил начальник ХВРЭМ Александр Ганус.