Гроші за візу та ескорт. Як українські біженці потрапляють до халепи в США

Українці, які рятуються від війни, можуть в’їхати до США за наявності спонсора. Але ця можливість також має лазівки для шахрайства та експлуатації біженців, пише DW Україна. Деякі громадяни США наживаються на українцях, пропонуючи оформити для них спонсорство за гроші: від $2000 до $3000 за особу. Траплялося, що після переказу спонсори зникали.

У США українським біженцям, які потрапили в халепу, допомагають волонтери з організації Nova Ukraine. За останній рік до них надійшло понад 1200 прохань про допомогу з житлом – переважно від жінок з дітьми. Приблизно в кожному 10-ому випадку ті, хто просив підтримки, за їхніми словами, стикалися з різними формами жорстокого поводження.

Міграційна служба США стверджує, що перед схваленням документів перевіряє кожного спонсора на предмет можливого шахрайства або наявності потенціалу для прояву насильства. Однак на запитання, який саме вигляд мають ці перевірки, чиновники служби не відповіли. Скільки українських біженців зіткнулися з насильством або порушенням їхніх прав в Америці, владі країни невідомо.

Катя Моісеєва з Nova Ukraine пояснює, що багато американців погоджуються стати спонсором із добрих спонукань, але деякі з них згодом виявляються не готовими до такої відповідальності або “на цьому ґрунті можуть виникати конфлікти, після яких біженцям доводиться шукати нове житло”.

За оцінками волонтерів, багато українських біженців не залишаються у своїх спонсорів: цього не вимагають умови програми, крім того, хтось може дозволити собі винайняти житло самостійно, а хтось зупиняється у знайомих. Волонтери впевнені, що бажання допомогти українцям в американському суспільстві велике. Деякі спонсори не можуть прихистити в себе біженців – тоді вони знаходять місця в друзів чи знайомих. А хтось, навпаки, не може оформити документи, але пропонує пожити в себе, допомагає з роботою, забезпечує необхідними речами.

В Америці гуманітарна програма Uniting for Ukraine вважається новаторською, бо дає змогу прийняти велику групу осіб швидко і без зайвої бюрократії. Після її запуску влада США ухвалила схожі програми для громадян Венесуели, Гаїті, Нікарагуа та Куби. Проте необхідність мати спонсора для в’їзду в країну, на думку волонтерів з Nova Ukraine, виглядає як спроба контролювати потік біженців і небажання держави брати відповідальність за них на себе, перекладаючи її на приватних осіб.

Спонсорство за гроші чи роботу

Крім того, це обмеження породило своєрідний бізнес. Знайти спонсорів непросто, і деякі громадяни та резиденти США намагаються нажитися на українцях, пропонуючи оформити для них спонсорство за гроші: від 2 до 3 тисяч доларів за людину. Заможні люди готові платити. Іноді, щоправда, вони виявляються ошуканими: після переказу передоплати, “спонсори” зникають.

Тим же, у кого таких грошей немає, оформити спонсорство пропонують в обмін на дешеву працю – як правило, прибирання будинку або роботу доглядальницею. Іноді оголошення з такими пропозиціями публікуються відкрито, але найчастіше “роботодавці” або їхні посередники пишуть українцям особисто.

Однак в особисті повідомлення приходить часом і не таке. Авторка стаття під виглядом українки, яка шукає спонсора в США, залишила запит в майже десяти групах, присвячених програмі Uniting for Ukraine. Досить швидко надійшла відповідь від дівчини з пропозицією роботи в ескорті. Повідомлення закінчувалося словами “житло надаємо та оформляємо спонсорство”.

Під час спілкування з’ясувалося, що під “ескортом” ховається звичайна проституція, оскільки в зобов’язання українок входить надання інтимних послуг. При цьому більшу частину зароблених грошей секс-працівницям обіцяли виплачувати готівкою, в обхід податкової. До речі, у штаті Флорида, куди запрошували журналістку на роботу в ескорті, проституція заборонена. За словами “менеджера”, який пропонував роботу в ескорті, близько десяти дівчат з України вже в’їхали до США за такою схемою.

Імміграційне шахрайство від африканців

Мартін Мушейд, організатор однієї з груп, де шукають і знаходять спонсорів, розповів DW, що регулярно видаляє публікації від громадян третіх країн, здебільшого африканських, які обіцяють українкам знайти спонсора в США, якщо ті візьмуть їх із собою під виглядом своїх партнерів. Річ у тім, що особи, які перебувають у стосунках із громадянами України, теж мають право на в’їзд за гуманітарною програмою, і хтось намагається використати таку лазівку. Такі “стосунки” співробітники міграційної служби зазвичай швидко виявляють. Зловмисникам загрожує депортація зі США і штраф, а в деяких випадках – в’язниця. На запитання DW, скільки таких спроб в’їзду в країну було зареєстровано, прикордонно-митна служба США не відповіла.

Усі такого роду сумнівні з етичної точки зору дії ще й протизаконні. В обмін на спонсорство заборонено щось вимагати. Організатори більшості груп інформують українців про шахраїв і ретельно відсортовують підозрілі або протизаконні пропозиції.

Катя Моїсеєва з Nova Ukraine вважає, що головна проблема полягає в тому, що на рівні держави в США відсутня централізована система допомоги біженцям: “Немає системи зворотного зв’язку. Якщо стосунки зі спонсорами не ладяться, людям просто нікому про це повідомити. Вони починають писати в Telegram і Facebook, шукати волонтерів”.

Для випадків насильства є загальнонаціональна гаряча лінія. Однак більшість біженців не знає цього номера або не може його знайти, бо не має відповідної легко доступної інформації українською чи російською мовами.

Також адвокатка Віра Сєрова, яка теж допомагає біженцям як волонтерка Nova Ukraine, зазначає, що хоча спонсорство передбачає відповідальність за утримання біженців, юридичної сили ці зобов’язання (надання житла та фінансової допомоги. – Ред.) не мають. “Де факто це документ, який ні до чого не зобов’язує. З жодного спонсора ще ніхто нічого не спитав”, – констатує Сєрова.

Щодо чинної програми прийму українських біженців через інститут спонсорства, то, з одного боку, чиновники хочуть, щоб американці продовжували запрошувати до себе українців. З іншого боку, приклади шахрайства і навіть насильства щодо біженців вказують на її недоліки і вимагають більшого контролю.