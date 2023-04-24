Деньги за визу и эскорт. Как украинские беженцы попадают в беду в США

Украинцы, спасающиеся от войны, могут въехать в США при наличии спонсора. Но у этой возможности также есть лазейки для мошенничества и эксплуатации беженцев, пишет DW Украина. Некоторые граждане США наживаются на украинцах, предлагая оформить для них спонсорство за деньги: от $2000 до $3000 за человека. Случалось, что после перевода средств спонсоры исчезали.

В США украинским беженцам, попавшим в беду, помогают волонтеры из организации Nova Ukraine. За последний год к ним поступило более 1200 просьб о помощи с жильем – преимущественно от женщин с детьми. Приблизительно в каждом десятом случае те, кто просил поддержки, по их словам, сталкивались с разными формами жестокого обращения.

Миграционная служба США утверждает, что перед одобрением документов проверяет каждого спонсора по поводу возможного мошенничества или возможного насилия. Однако на вопрос, как выглядят эти проверки, чиновники службы не ответили. Сколько украинских беженцев столкнулись с насилием или нарушением их прав в Америке, властям страны неизвестно.

Катя Моисеева из Nova Ukraine объясняет, что многие американцы соглашаются стать спонсором по хорошим побуждениям, но некоторые из них впоследствии оказываются не готовы к такой ответственности или «на этой почве могут возникать конфликты, после которых беженцам приходится искать новое жилье».

По оценкам волонтеров, многие украинские беженцы не остаются у своих спонсоров: этого не требуют условия программы, кроме того, кто-то может позволить себе снять жилье самостоятельно, а кто-то останавливается у знакомых. Волонтеры уверены, что желание помочь украинцам в американском обществе велико. Некоторые спонсоры не могут приютить у себя беженцев – тогда они находят места у друзей или знакомых. А кто-то, напротив, не может оформить документы, но предлагает пожить у себя, помогает с работой, обеспечивает необходимыми вещами.

В Америке гуманитарная программа Uniting for Ukraine считается новаторской, поскольку позволяет принять большую группу лиц быстро и без лишней бюрократии. После ее запуска власти США приняли схожие программы для граждан Венесуэлы, Гаити, Никарагуа и Кубы. Но необходимость спонсора для въезда в страну, по мнению волонтеров из Nova Ukraine, выглядит как попытка контролировать поток беженцев и нежелание государства брать ответственность за них на себя, перекладывая ее на частных лиц.

Спонсорство за деньги или работу

Кроме того, это ограничение породило своеобразный бизнес. Найти спонсоров непросто и некоторые граждане и резиденты США пытаются нажиться на украинцах, предлагая оформить для них спонсорство за деньги: от 2 до 3 тысяч долларов за человека. Состоятельные люди готовы платить. Иногда, правда, они оказываются обманутыми: после перевода денег «спонсоры» исчезают.

Тем же, у кого таких средств нет, оформить спонсорство предлагают в обмен на дешевый труд – как правило, уборку дома или работу сиделкой. Иногда объявления с такими предложениями публикуются открыто, но чаще всего работодатели или их посредники пишут украинцам лично.

Однако в личные сообщения приходит порой и не такое. Автор статья под видом украинки, которая ищет спонсора в США, оставила запрос в почти десяти группах, посвященных программе Uniting for Ukraine. Достаточно быстро пришел ответ от девушки с предложением работы в эскорте. Сообщение заканчивалось словами «жилье предоставляем и оформляем спонсорство».

В ходе общения выяснилось, что под «эскортом» прячется обычная проституция, поскольку в обязательства украинок входит предоставление интимных услуг. При этом большую часть заработанных денег секс-работницам обещали выплачивать наличными, в обход налоговой. Кстати, в штате Флорида, куда приглашали журналистку на работу в эскорте, проституция запрещена. По словам «менеджера», предлагавшего работу в эскорте, около десяти девушек из Украины уже въехали в США по такой схеме.

Иммиграционное мошенничество от африканцев

Мартин Мушейд, организатор одной из групп, где ищут и находят спонсоров, рассказал DW, что регулярно удаляет публикации от граждан третьих стран, в основном африканских, обещающих украинкам найти спонсора в США, если те возьмут их с собой под видом своих партнеров. Дело в том, что лица, которые находятся в отношениях с гражданами Украины, тоже имеют право на въезд по гуманитарной программе, и кто-то пытается использовать такую лазейку. Такие «отношения» сотрудники миграционной службы обычно быстро выявляют. Злоумышленникам грозит депортация из США и штраф, а в некоторых случаях – тюрьма. На вопрос DW, сколько таких попыток въезда в страну было зарегистрировано, погранично-таможенная служба США не ответила.

Все такого рода сомнительные с нравственной точки зрения действия еще и противозаконны. В обмен на спонсорство запрещено что-либо требовать. Организаторы большинства групп информируют украинцев о мошенниках и тщательно отсортируют подозрительные или противозаконные предложения.

Катя Моисеева из Nova Ukraine считает, что главная проблема состоит в том, что на уровне государства в США отсутствует централизованная система помощи беженцам: «Нет системы обратной связи. Если отношения со спонсорами не ладятся, людям просто никому об этом сообщить. Они начинают. писать в Telegram и Facebook, искать волонтеров».

Для случаев насилия есть общенациональная горячая линия. Но большинство беженцев не знают этого номера или не могут его найти, поскольку не имеют соответствующей легко доступной информации на украинском или русском языке.

Адвокат Вера Серова, которая тоже помогает беженцам как волонтер Nova Ukraine, отмечает, что хотя спонсорство предусматривает ответственность за содержание беженцев, юридической силы эти обязательства (предоставление жилья и финансовой помощи. — Ред.) не имеют.

«Де факто это ни к чему не обязывающий документ. Из ни одного спонсора еще никто ничего не спросил», — констатирует Серова.

Что касается действующей программы приема украинских беженцев через институт спонсорства, то, с одной стороны, чиновники хотят, чтобы американцы продолжали приглашать к себе украинцев. С другой стороны, примеры мошенничества и даже насилия в отношении беженцев указывают на недостатки и требуют большего контроля.