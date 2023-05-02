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Харківська ТрО в Бахмуті: “Перша частина закінчилася поразкою команди знавців”

Події 09:37   02.05.2023
Оксана Горун
Харківська ТрО в Бахмуті: “Перша частина закінчилася поразкою команди знавців”

228-й окремий батальйон 127-ї окремої бригади ТрО опублікував відео боїв у Бахмуті, зняте командиром та бійцями – від першої особи.

“Боротьба за Харків – це була “перша частина Марлезонського балету”, друга частина – битва за фортецю Бахмут”, – підписали відео в телеграмі батальйону.

На початку відео командир батальйону Костянтин Жидков (“Костя Дзю”) анонсує подальші події так: “Друга частина Марлезонського балету. Перша частина закінчилася поразкою команди знавців”.

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Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 2 Травня 2023 в 09:37;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "228-й окремий батальйон 127-ї окремої бригади ТрО опублікував відео боїв у Бахмуті, зняте командиром та бійцями – від першої особи".