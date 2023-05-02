Харьковская ТрО в Бахмуте: Первая часть окончилась поражением команды знатоков
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228-й отдельный батальон 127-й отдельной бригады ТрО опубликовал видео боев в Бахмуте, снятое командиром и бойцами — от первого лица.
«Борьба за Харьков – это была «первая часть Марлезонского балета», вторая часть – битва за крепость Бахмут», — подписали видео в telegram батальона.
В начале видео командир батальона Константин Жидков («Костя Дзю») анонсирует дальнейшие события так: «Вторая часть Марлезонского балета. Первая часть закончилась поражением команды знатоков».
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- • Дата публикации материала: 2 мая 2023 в 09:37;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "228-й отдельный батальон 127-й отдельной бригады ТрО опубликовал видео боев в Бахмуте, снятое командиром и бойцами — от первого лица".