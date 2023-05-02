Харьковская ТрО в Бахмуте: Первая часть окончилась поражением команды знатоков

228-й отдельный батальон 127-й отдельной бригады ТрО опубликовал видео боев в Бахмуте, снятое командиром и бойцами — от первого лица.

«Борьба за Харьков – это была «первая часть Марлезонского балета», вторая часть – битва за крепость Бахмут», — подписали видео в telegram батальона.

В начале видео командир батальона Константин Жидков («Костя Дзю») анонсирует дальнейшие события так: «Вторая часть Марлезонского балета. Первая часть закончилась поражением команды знатоков».