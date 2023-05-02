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Харьковская ТрО в Бахмуте: Первая часть окончилась поражением команды знатоков

Происшествия 09:37   02.05.2023
Оксана Горун
Харьковская ТрО в Бахмуте: Первая часть окончилась поражением команды знатоков Фото: скрин

228-й отдельный батальон 127-й отдельной бригады ТрО опубликовал видео боев в Бахмуте, снятое командиром и бойцами — от первого лица.

«Борьба за Харьков – это была «первая часть Марлезонского балета», вторая часть – битва за крепость Бахмут», — подписали видео в telegram батальона.

В начале видео командир батальона Константин Жидков («Костя Дзю») анонсирует дальнейшие события так: «Вторая часть Марлезонского балета. Первая часть закончилась поражением команды знатоков».

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Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 2 мая 2023 в 09:37;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "228-й отдельный батальон 127-й отдельной бригады ТрО опубликовал видео боев в Бахмуте, снятое командиром и бойцами — от первого лица".