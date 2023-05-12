Під час обстрілу Великого Бурлука постраждала будівля “швидкої”

Про пошкодження своєї будівлі внаслідок обстрілу повідомило керівництво Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

“Вчора ворожий обстріл в с. Великий Бурлук, постраждали двоє цивільних. Пошкоджена будівля відділу екстреної медичної допомоги”, – написали на сторінці Центру у фейсбуці.

Раніше ДСНС та керівництво області інформували про те, що по Великому Бурлуку вдарили з РСЗВ “Торнадо”. Удар припав по центру селища – місцевому ринку, а також приватним будинкам. Троє жінок отримали травми, дві з них – у лікарні, одній допомогу надали на місці. Крім того, поінформували, що пошкоджено комунальний транспорт.