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Під час обстрілу Великого Бурлука постраждала будівля “швидкої”

Події 09:30   12.05.2023
Оксана Горун
Під час обстрілу Великого Бурлука постраждала будівля “швидкої”

Про пошкодження своєї будівлі внаслідок обстрілу повідомило керівництво Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

“Вчора ворожий обстріл в с. Великий Бурлук, постраждали двоє цивільних. Пошкоджена будівля відділу екстреної медичної допомоги”, – написали на сторінці Центру у фейсбуці.

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    • Раніше ДСНС та керівництво області інформували про те, що по Великому Бурлуку вдарили з РСЗВ “Торнадо”. Удар припав по центру селища – місцевому ринку, а також приватним будинкам. Троє жінок отримали травми, дві з них – у лікарні, одній допомогу надали на місці. Крім того, поінформували, що пошкоджено комунальний транспорт.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Травня 2023 в 09:30;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про пошкодження своєї будівлі внаслідок обстрілу повідомило керівництво Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф".