Во время обстрела Великого Бурлука пострадало здание «скорой»
Фото: Центр ЭМП и МК
О повреждениях своего здания в результате обстрела сообщило руководство Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
«Вчера был вражеский обстрел в поселке Великий Бурлук, пострадали два гражданских. Повреждено здание отдела экстренной медицинской помощи», — написали на странице Центра в facebook.
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Ранее ГСЧС и руководство области информировали о том, что по Великому Бурлуку ударили из РСЗО «Торнадо». Удар пришелся по центру поселка — местному рынку, а также частным домам. Три женщины получили травмы, две из них — в больнице, одной помощь оказали на месте. Кроме того, информировали, что поврежден коммунальный транспорт.
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- • Дата публикации материала: 12 мая 2023 в 09:30;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О повреждениях своего здания в результате обстрела сообщило руководство Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф".