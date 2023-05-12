Во время обстрела Великого Бурлука пострадало здание «скорой»

О повреждениях своего здания в результате обстрела сообщило руководство Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

«Вчера был вражеский обстрел в поселке Великий Бурлук, пострадали два гражданских. Повреждено здание отдела экстренной медицинской помощи», — написали на странице Центра в facebook.

Ранее ГСЧС и руководство области информировали о том, что по Великому Бурлуку ударили из РСЗО «Торнадо». Удар пришелся по центру поселка — местному рынку, а также частным домам. Три женщины получили травмы, две из них — в больнице, одной помощь оказали на месте. Кроме того, информировали, что поврежден коммунальный транспорт.