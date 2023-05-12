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Во время обстрела Великого Бурлука пострадало здание «скорой»

Происшествия 09:30   12.05.2023
Оксана Горун
Во время обстрела Великого Бурлука пострадало здание «скорой» Фото: Центр ЭМП и МК

О повреждениях своего здания в результате обстрела сообщило руководство Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

«Вчера был вражеский обстрел в поселке Великий Бурлук, пострадали два гражданских. Повреждено здание отдела экстренной медицинской помощи», — написали на странице Центра в facebook.

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    • Ранее ГСЧС и руководство области информировали о том, что по Великому Бурлуку ударили из РСЗО «Торнадо». Удар пришелся по центру поселка — местному рынку, а также частным домам. Три женщины получили травмы, две из них — в больнице, одной помощь оказали на месте. Кроме того, информировали, что поврежден коммунальный транспорт.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 мая 2023 в 09:30;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О повреждениях своего здания в результате обстрела сообщило руководство Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф".