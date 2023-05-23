Чиновників і жителів Харківщини екологи масово штрафують за звалища (фото)
Інспектори Держекоінспекції у Харківській області притягнули до адміністративної відповідальності у вигляді штрафів на загальну суму понад 23 тисячі гривень за звалища 14 посадових осіб місцевих органів влади та 33 громадян.
Такі проміжні підсумки всеукраїнської акції “За чисте довкілля” підбили в облуправлінні екоінспекції.
Рейди провели на територіях Нововодолазької, Мереф’янської, Лозівської, Близнюківської, Люботинської, Валківської, Красноградської, Височанської, Безлюдівської та Зміївської громад.
“Обстеженням були виявлені місця стихійних сміттєзвалищ, внаслідок чого місцевим головам були направлені листи щодо негайного вжиття заходів з їхньої ліквідації”, — йдеться в публікації.
Інспекція закликає негайно розпочати процес збору та вивезення цих відходів.
Фото: Держекоінспекція в Харківській області
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Травня 2023 в 22:40;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інспектори Держекоінспекції у Харківській області притягнули до адміністративної відповідальності у вигляді штрафів на загальну суму понад 23 тисячі гривень за звалища 14 посадових осіб місцевих органів влади та 33 громадян.".