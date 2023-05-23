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Чиновников и жителей Харьковщины экологи массово штрафуют за свалки (фото)

Общество 22:40   23.05.2023
Елена Нагорная
Чиновников и жителей Харьковщины экологи массово штрафуют за свалки (фото) Фото: Госэкоинспекция в Харьковской области

Инспекторы Госэкоинспекции в Харьковской области привлекли к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму более 23 тысяч гривен за свалки 14 должностных лиц местных органов власти и 33 гражданина.

Такие промежуточные итоги всеукраинской акции «За чистую окружающую среду» подвело облуправление экоинспекции.

Рейды провели на территориях Нововодолажской, Мерефянской, Лозовской, Близнюковской, Люботинской, Валковской, Красноградской, Высочанской, Безлюдовской и Змиевской громад.

«Обследованием были выявлены места стихийных свалок, в результате чего местным головам были направлены письма о немедленном принятии мер по их ликвидации», — говорится в публикации.

Инспекция призывает немедленно начать процесс сбора и вывоза этих отходов.


Фото: Госэкоинспекция в Харьковской области

Читайте также: Харьковчан просят сообщать о стихийных свалках

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 мая 2023 в 22:40;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Инспекторы Госэкоинспекции в Харьковской области привлекли к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму более 23 тысяч гривен за свалки 14 должностных лиц местных органов власти и 33 гражданина.".