Чиновников и жителей Харьковщины экологи массово штрафуют за свалки (фото)

Инспекторы Госэкоинспекции в Харьковской области привлекли к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму более 23 тысяч гривен за свалки 14 должностных лиц местных органов власти и 33 гражданина.

Такие промежуточные итоги всеукраинской акции «За чистую окружающую среду» подвело облуправление экоинспекции.

Рейды провели на территориях Нововодолажской, Мерефянской, Лозовской, Близнюковской, Люботинской, Валковской, Красноградской, Высочанской, Безлюдовской и Змиевской громад.

«Обследованием были выявлены места стихийных свалок, в результате чего местным головам были направлены письма о немедленном принятии мер по их ликвидации», — говорится в публикации.

Инспекция призывает немедленно начать процесс сбора и вывоза этих отходов.



Фото: Госэкоинспекция в Харьковской области

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