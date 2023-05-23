Чиновников и жителей Харьковщины экологи массово штрафуют за свалки (фото)
Инспекторы Госэкоинспекции в Харьковской области привлекли к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму более 23 тысяч гривен за свалки 14 должностных лиц местных органов власти и 33 гражданина.
Такие промежуточные итоги всеукраинской акции «За чистую окружающую среду» подвело облуправление экоинспекции.
Рейды провели на территориях Нововодолажской, Мерефянской, Лозовской, Близнюковской, Люботинской, Валковской, Красноградской, Высочанской, Безлюдовской и Змиевской громад.
«Обследованием были выявлены места стихийных свалок, в результате чего местным головам были направлены письма о немедленном принятии мер по их ликвидации», — говорится в публикации.
Инспекция призывает немедленно начать процесс сбора и вывоза этих отходов.
Фото: Госэкоинспекция в Харьковской области
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- • Дата публикации материала: 23 мая 2023 в 22:40;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Инспекторы Госэкоинспекции в Харьковской области привлекли к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму более 23 тысяч гривен за свалки 14 должностных лиц местных органов власти и 33 гражданина.".