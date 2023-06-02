Бої на Бєлгородщині: оцінка Інституту вивчення війни

Інститут вивчення війни (ISW) проаналізував дії “Російського добровольчого корпусу” та легіону “Свобода Росії” на Бєлгородщині 1 червня.

“Елементи розміром з роту, які проводять ці операції, вказують на те, що ці операції в Бєлгородській області є рейдами по доктрині. Рейди, відповідно до доктрини армії США, є дрібномасштабними штурмовими операціями, що передбачають швидке проникнення на ворожу територію з метою отримання інформації, розгрому ворожих сил або знищення об’єктів. Рейди закінчуються планомірним відходом з вузько визначеної цільової території та не мають на меті встановити довгостроковий контроль над територією. РДК і ЛРС не робили серйозних спроб встановити контроль над територією Бєлгородської області ні 1 червня, ні 22 травня, попри декларовану ними мету захоплення території Росії”, – зазначили аналітики ISW.

Водночас навіть обмежені рейди, на думку фахівців Інституту вивчення війни, досягають значного ефекту в інформаційному просторі РФ.

“Реакція російських офіційних осіб і блогерів на обмежений рейд у Бєлгородській області свідчить про підвищену тривогу, що зберігається в російському інформаційному просторі з приводу війни в Україні”, — вважають в ISW.

При цьому аналітики зазначили, що дії РДК та ЛСР ворог намагається використати у своїх інформаційних спецопераціях.

“Ці евакуації, відзначена Путіним уважність і характеристика МО рейду як спроби “вторгнутися” на російську територію дозволяють припустити, що Кремль намагається використовувати ці обмежені рейди для підтримки інформаційних операцій, що продовжуються, спрямованих на те, щоб представити війну в Україні як екзистенційну та заручитися внутрішньою підтримкою затяжної війни”, – зазначили в Інституті вивчення війни.

Однак подібні ІПСО займають далеко не весь інфопростір ворога. Там також лишається чимало місця для критики російського керівництва. А також – паніки щодо майбутнього масштабного контрнаступу ЗСУ.

“Деякі російські військові блогери використовували ситуацію в Бєлгородській області для критики російського керівництва, а інші стверджували, що обмежені рейди є передвісниками українських контрнаступальних операцій. Колишній російський офіцер і затятий націоналіст Ігор Гіркін стверджував, що посилення активності всередині Росії є наслідком того, що російські війська розтратили резерви восени 2022 року, що російські чиновники не змогли перевести економіку на воєнні рейки, а також рішення Кремля не вводити воєнний стан. Гіркін стверджував, що ці невдачі змусили Україну зрозуміти відносну слабкість Росії, і припустив, що вони підбадьорили українські сили проводити операції в самій Росії. Гіркін також стверджував, що Кремль, швидше за все, відреагує на передбачувані українські операції в Росії надто пізно і що підтримка російським суспільством російського керівництва на той час зменшиться. Інший воєнний блогер прямо розкритикував Путіна за те, що він робить вигляд, що в Шебекіному все добре. Інші воєнні блогери стверджували, що рейди в Бєлгородській області є спробою України відвернути російські сили від важливих ділянок фронту в Україні до прикордонних регіонів перед потенційними українськими контрнаступальними операціями”, – підсумували в ISW.