Бои на Белгородщине: оценка Института изучения войны

Институт изучения войны (ISW) проанализировал действия «Русского добровольческого корпуса» и легиона «Свобода России» на Белгородщине 1 июня.

«Элементы размером с роту, проводящие эти операции, указывают на то, что эти операции в Белгородской области являются рейдами по доктрине. Рейды, в соответствии с доктриной армии США, представляют собой мелкомасштабные штурмовые операции, предполагающие быстрое проникновение на вражескую территорию с целью получения информации, разгрома вражеских сил или уничтожения объектов. Рейды заканчиваются планомерным отходом с узко определенной целевой территории и не преследуют цели установить долгосрочный контроль над территорией. РДК и ЛРС не предпринимали серьезных попыток установить контроль над территорией Белгородской области ни 1 июня, ни во время рейда 22 мая, несмотря на декларируемую ими цель захвата территории России», — отметили аналитики ISW.

В то же время даже ограниченные рейды, по мнению специалистов Института изучения войны, достигают значительного эффекта в информационном пространстве РФ.

«Реакция российских официальных лиц и блогеров на ограниченный рейд в Белгородской области свидетельствует о сохраняющейся повышенной тревоге в российском информационном пространстве по поводу войны в Украине», — считают в ISW.

При этом аналитики отметили, что действия РДК и ЛСР враг пытается использовать в своих информационных спецоперациях.

«Эти эвакуации, отмеченная Путиным внимательность и характеристика МО рейда как попытки «вторгнуться» на российскую территорию позволяют предположить, что Кремль пытается использовать эти ограниченные рейды для поддержки продолжающихся информационных операций, направленных на то, чтобы представить войну в Украине как экзистенциальную и заручиться внутренней поддержкой затяжной войны», — отметили в Институте изучения войны.

Однако подобные ИПСО занимают далеко не все инфопространство врага. Там также остается немало места для критики российского руководства. А также — паники по поводу предстоящего масштабного контрнаступления ВСУ.

«Некоторые российские блоггеры использовали ситуацию в Белгородской области для критики российского руководства, в то время как другие утверждали, что ограниченные рейды являются предвестниками украинских контрнаступательных операций. Бывший российский офицер и ярый националист Игорь Гиркин утверждал, что повышенная активность в России является результатом того, что российские войска тратят впустую резервы, созданные осенью 2022 года, неспособности российских властей перевести экономику на военные рельсы и решения Кремля не вводить военное положение. Гиркин утверждал, что эти неудачи заставили Украину понять относительную слабость России, и предположил, что они придали смелости украинским силам для проведения операций в самой России. Гиркин также утверждал, что Кремль, скорее всего, слишком поздно отреагирует на предполагаемые украинские операции в России и что к тому времени поддержка российской общественностью российского руководства ослабнет. Другой военный блогер прямо раскритиковал Путина за то, что тот сделал вид, будто в Шебекино все хорошо. Другие блоггеры утверждали, что рейды в Белгородской области являются попыткой Украины отвлечь российские силы от важных участков фронта в Украине в приграничные районы в преддверии потенциальных украинских контрнаступательных операций», — подытожили в ISW.