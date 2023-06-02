Вибухи, що чули в Харкові: Синєгубов повідомив, куди “прилетіло”

Близько 17:05 2 червня дві російські ракети, попередньо С-300, вдарили по лісовому масиву Зміївської громади Чугуївського району Харківської області.

Про це повідомляє в Telegram начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Попередньо, без масштабних руйнувань та постраждалих. Інформація уточнюється”, – повідомив Синєгубов.

Нагадаємо, повітряну тривогу було оголошено в регіоні о 17:09. За кілька хвилин до цього та після харків’яни повідомляли, що чують вибухи. Начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник підтвердив ворожі удари.