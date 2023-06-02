Вибухи, що чули в Харкові: Синєгубов повідомив, куди “прилетіло”
Близько 17:05 2 червня дві російські ракети, попередньо С-300, вдарили по лісовому масиву Зміївської громади Чугуївського району Харківської області.
Про це повідомляє в Telegram начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“Попередньо, без масштабних руйнувань та постраждалих. Інформація уточнюється”, – повідомив Синєгубов.
Нагадаємо, повітряну тривогу було оголошено в регіоні о 17:09. За кілька хвилин до цього та після харків’яни повідомляли, що чують вибухи. Начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник підтвердив ворожі удари.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Червня 2023 в 18:05;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 17:05 2 червня дві російські ракети, попередньо С-300, вдарили по лісовому масиву Зміївської громади Чугуївського району Харківської області.".