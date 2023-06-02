У Харкові чутно вибухи: Мельник підтверджує ворожі удари
Мешканці Харкова чують вибухи, йде ракетна атака на регіон.
У Харкові один за одним пролунали кілька вибухів.
«Перебувайте в укриттях! Ворог наносить удари!» – попереджає начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Червня 2023 в 17:17;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мешканці Харкова чують вибухи, йде ракетна атака на регіон. ".