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У Харкові чутно вибухи: Мельник підтверджує ворожі удари

Події 17:17   02.06.2023
Оксана Якушко
У Харкові чутно вибухи: Мельник підтверджує ворожі удари

Мешканці Харкова чують вибухи, йде ракетна атака на регіон. 

У Харкові один за одним пролунали кілька вибухів.

«Перебувайте в укриттях! Ворог наносить удари!» – попереджає начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 2 Червня 2023 в 17:17;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мешканці Харкова чують вибухи, йде ракетна атака на регіон. ".