В Харькове слышны взрывы: Мельник подтверждает вражеские удары

Жители Харькова слышат взрывы, идет ракетная атака на регион.

В Харькове один за другим прогремели несколько взрывов.

«Находитесь в укрытиях! Враг наносит удары! – предупреждает начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник.