В Харькове слышны взрывы: Мельник подтверждает вражеские удары
Жители Харькова слышат взрывы, идет ракетная атака на регион.
В Харькове один за другим прогремели несколько взрывов.
«Находитесь в укрытиях! Враг наносит удары! – предупреждает начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник.
Читайте также: Военные цели на Белгородщине уничтожат, чтоб не обстреливали Харьков — Свитан
Новости по теме:
Вы читали новость: «В Харькове слышны взрывы: Мельник подтверждает вражеские удары»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 2 июня 2023 в 17:17;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жители Харькова слышат взрывы, идет ракетная атака на регион.".