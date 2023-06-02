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В Харькове слышны взрывы: Мельник подтверждает вражеские удары

Происшествия 17:17   02.06.2023
Оксана Якушко
В Харькове слышны взрывы: Мельник подтверждает вражеские удары

Жители Харькова слышат взрывы, идет ракетная атака на регион.

В Харькове один за другим прогремели несколько взрывов.

«Находитесь в укрытиях! Враг наносит удары! – предупреждает начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 2 июня 2023 в 17:17;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жители Харькова слышат взрывы, идет ракетная атака на регион.".