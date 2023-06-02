Взрывы, которые слышали в Харькове: Синегубов сообщил, куда «прилетело»
Фото: Олег Синегубов
Около 17:05 2 июня две российские ракеты, предварительно С-300, ударили по лесному массиву Змиевской громады Чугуевского района Харьковской области.
Об этом сообщает в Telegram начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Предварительно, без масштабных разрушений и пострадавших. Информация уточняется», — сообщил Синегубов.
Напомним, воздушная тревога была объявлена в регионе в 17:09. За несколько минут до этого и после харьковчане сообщали, что слышат взрывы. Начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник подтвердил вражеские удары.
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- • Дата публикации материала: 2 июня 2023 в 18:05;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 17:05 2 июня две российские ракеты, предварительно С-300, ударили по лесному массиву Змиевской громады Чугуевского района Харьковской области.".