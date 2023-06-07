Порибалили: у жителів Харківщини за рішенням суду конфіскували автомобіль
У Харківській області екологічна інспекція виписала штрафи 40 мешканцям, які порушили правила любительської та спортивної риболовлі. Ще чотири справи передали до судів. Збитки, завдані державі внаслідок вилову риби, загалом склали понад 300 тисяч гривень.
Інспектори відвідали береги річки Сіверський Донець, Білого озера на території Зміївського району, річки Уди, ставка Космач у селі Яковлівка, річки Студенок, річки Мжа в районі Мерефи, озера в Безлюдівці, а також Основ’янського озера та річки Лопань у Харкові, повідомляють у Державній екологічній інспекції в Харківській області.
“За результатами розгляду однієї зі справ про браконьєрство за рішенням суду у порушників було вилучено та конфісковано на користь держави заборонені сітки та автомобіль “ЛуАЗ”, – повідомляють в інспекції.
Фото: Держекоінспекція у Харківській області
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Нагадаємо, що за рішенням Регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 24 червня 2022 року на Харківщині до скасування воєнного стану заборонено будь-яку риболовлю, зокрема любительську. Паралельно триває нерестова заборона.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Червня 2023 в 19:23;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області екологічна інспекція виписала штрафи 40 мешканцям, які порушили правила любительської та спортивної риболовлі. Ще чотири справи передали до судів. Збитки, завдані державі внаслідок вилову риби, загалом склали понад 300 тисяч гривень.".