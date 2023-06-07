Порыбачили: у жителей Харьковщины по решению суда конфисковали автомобиль

В Харьковской области экологическая инспекция выписала штрафы 40 жителям, которые нарушили правила любительской и спортивной рыбалки. Еще четыре дела передали в суды. Убытки, нанесенные государству в результате вылова рыбы, в целом составили более 300 тысяч гривен.

Инспекторы посетили берега реки Северский Донец, Белого озера на территории Змиевского района, реки Уды, пруда Космач в селе Яковлевка, реки Студенок, реки Мжа в районе Мерефы, Безлюдовского озера, а также Основянского озера и реки Лопань в Харькове, сообщают в Государственной экологической инспекции в Харьковской области.

«По результатам рассмотрения одного из дел о браконьерстве по решению суда у нарушителей были изъяты и конфискованы в пользу государства запрещенные сети и автомобиль «ЛуАЗ», — сообщают в инспекции.



Фото: Госэкоинспекция в Харьковской области

Напомним, что по решению Региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 24 июня 2022 года на Харьковщине до отмены военного положения запрещена любая рыбалка, в том числе любительская. Параллельно продолжается нерестовый запрет.