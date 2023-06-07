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Порыбачили: у жителей Харьковщины по решению суда конфисковали автомобиль

Общество 19:23   07.06.2023
Елена Нагорная
Порыбачили: у жителей Харьковщины по решению суда конфисковали автомобиль Фото: Госэкоинспекция в Харьковской области

В Харьковской области экологическая инспекция выписала штрафы 40 жителям, которые нарушили правила любительской и спортивной рыбалки. Еще четыре дела передали в суды. Убытки, нанесенные государству в результате вылова рыбы, в целом составили более 300 тысяч гривен.

Инспекторы посетили берега реки Северский Донец, Белого озера на территории Змиевского района, реки Уды, пруда Космач в селе Яковлевка, реки Студенок, реки Мжа в районе Мерефы, Безлюдовского озера, а также Основянского озера и реки Лопань в Харькове, сообщают в Государственной экологической инспекции в Харьковской области.

«По результатам рассмотрения одного из дел о браконьерстве по решению суда у нарушителей были изъяты и конфискованы в пользу государства запрещенные сети и автомобиль «ЛуАЗ», — сообщают в инспекции.


Фото: Госэкоинспекция в Харьковской области

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Напомним, что по решению Региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 24 июня 2022 года на Харьковщине до отмены военного положения запрещена любая рыбалка, в том числе любительская. Параллельно продолжается нерестовый запрет.

Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 июня 2023 в 19:23;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области экологическая инспекция выписала штрафы 40 жителям, которые нарушили правила любительской и спортивной рыбалки. Еще четыре дела передали в суды. Убытки, нанесенные государству в результате вылова рыбы, в целом составили более 300 тысяч гривен.".