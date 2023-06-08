Підрив Каховської ГЕС: ГШ заявив про втрати РФ, ISW про руйнування їх оборони

Руйнування греблі Каховської ГЕС, крім створеної глобальної екокатастрофи, стало для армії РФ “пострілом собі в ногу”.

“Окупанти не були готові до наслідків підриву греблі Каховської ГЕС, зазнали втрат у живій силі, озброєнні та військовій техніці, – зазначили в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ. – Зокрема, в підрозділах 7-ї десантно-штурмової дивізії та 22 армійському корпусі зс рф є травмовані, загиблі та зниклі безвісти. Також, у вказаних підрозділах втрачено декілька польових складів з боєприпасами та провізією, автомобільну та бронетанкову техніку, інше військове майно“.

Про втрати окупантів повідомляє Інститут вивчення війни (ISW). Аналітики зосередилися на тому, що сталося з фортифікаціями, які армія загарбників наполегливо вибудовувала на лівому березі Дніпра.

“Знімки в ближньому інфрачервоному діапазоні, зроблені о 04:00 за східноєвропейським часом 7 червня, показують, що повінь сильно руйнує підготовлені росіянами оборонні позиції на східному (лівому) березі річки Дніпро, особливо торкаючись позицій росіян на першій лінії в Голій Пристані. Різні джерела повідомляють, що Олешки, Гола Пристань, Козачі Табори та Дніпряни майже повністю затоплені водою, і рівень води в деяких районах піднімається до висоти одноповерхового будинку, – описали ситуацію в ISW. – Руйнування греблі КГЕС торкається російських військових позицій на східному березі Дніпра. Повінь зруйнувала багато російських польових укріплень на першій лінії, які російські військові мали намір використовувати для захисту від українських атак. Швидка повінь, ймовірно, змусила російський персонал та військову техніку в основних пунктах зосередження російських військ в Олешках та Голій Пристані відступити”.

Такий хаотичний відступ у найближчій перспективі завадить терористам обстрілювати правий берег Дніпра – зокрема Херсон.

“Повінь також знищила російські мінні поля вздовж узбережжя, на кадрах видно, як міни вибухають у паводковій воді”, – доповнили аналітики.

При цьому вони скептично прокоментували заяви гауляйтера Херсонщини Сальдо про те, що руйнація Каховської ГЕС вигідна російській обороні, оскільки ускладнить просування України через річку.

“Оцінка ситуації Сальдо ігнорує втрату Росією першої лінії підготовлених укріплень. Кількість російської важкої техніки, втраченої за першу добу затоплення, також неясна, — зазначили аналітики. — ISW не дає оцінок того, чи українці намагалися перейти річку і з якою метою вони могли це зробити. Проте явна стурбованість у російському військовому інформаційному просторі показує, що страх перед таким переходом і віра в те, що він або вже почався, або неминучий, були присутні в умах росіян, які уважно стежили за війною, незадовго до того, як гребля була зруйнована”.

Крім того, і ISW, і Генштаб ЗСУ наголосили на неорганізованості евакуації населення, яку хаотично намагаються проводити на окупованих територіях, що постраждали від повені. Багатьох людей просто кинули серед потонулих населених пунктів.