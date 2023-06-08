Подрыв Каховской ГЭС: ГШ заявил о потерях РФ, ISW — о разрушении фортификаций

Разрушение плотины Каховской ГЭС, помимо созданной глобальной экокатастрофы, стало для армии РФ «выстрелом себе в ногу».

«Оккупанты не были готовы к последствиям подрыва плотины Каховской ГЭС, понесли потери в живой силе, вооружении и военной технике, — отметили в утренней сводке Генштаба ВСУ. — В частности, в подразделениях 7-й десантно-штурмовой дивизии и 22 армейском корпусе вс рф есть травмированные, погибшие и пропавшие без вести. Также в указанных подразделениях потеряно несколько полевых складов с боеприпасами и провизией, автомобильная и бронетанковая техника, другое военное имущество».

О потерях оккупантов сообщает и Институт изучения войны (ISW). Аналитики сосредоточились на том, что произошло с фортификациями, которые армия захватчиков упорно выстраивала на левом берегу Днепра.

«Снимки в ближнем инфракрасном диапазоне, сделанные в 04:00 по восточноевропейскому времени 7 июня, показывают, что наводнение сильно разрушает подготовленные россиянами оборонительные позиции на восточном (левом) берегу реки Днепр, особенно затрагивая позиции россиян на первой линии в Голой Пристани и Олешках. Различные источники сообщают, что Олешки, Голая Пристань, Казачьи Лагери и Днепряны почти полностью затоплены водой. Уровень воды в некоторых районах поднимается до высоты одноэтажного дома, — описали ситуацию в ISW. — Разрушение плотины КТЭ затрагивает российские военные позиции на восточном берегу Днепра. Наводнение разрушило многие российские полевые укрепления на первой линии, которые российские военные намеревались использовать для защиты от украинских атак. Быстрое наводнение, вероятно, вынудило российский персонал и военную технику в основных пунктах сосредоточения российских войск в Олешках и Голой Пристани отступить».

Такое хаотичное отступление в ближайшей перспективе помешает террористам обстреливать правый берег Днепра — в частности Херсон.

«Наводнение также уничтожило российские минные поля вдоль побережья, на кадрах видно, как мины взрываются в паводковой воде», — дополнили аналитики.

При этом они скептически прокомментировали заявления гауляйтера Херсонщины Сальдо о том, что разрушение Каховской ГЭС выгодно российской обороне, так как затруднит продвижение Украины через реку.

«Оценка ситуации Сальдо игнорирует потерю Россией первой линии подготовленных укреплений. Количество российской тяжелой техники, потерянной за первые сутки затопления, также неясно, — отметили аналитики. — ISW не дает оценок того, пытались ли украинцы перейти реку и с какой целью они могли это сделать. Однако явная обеспокоенность в российском военном информационном пространстве показывает, что страх перед таким переходом и вера в то, что он либо уже начался, либо неизбежен, присутствовали в умах россиян, внимательно следивших за войной, незадолго до того, как плотина была разрушена».

Кроме того, и ISW, и Генштаб ВСУ отметили неорганизованность эвакуации населения, которую хаотично пытаются проводить на оккупированных территориях, пострадавших от наводнения. Многих людей просто бросили посреди тонущих населенных пунктов.