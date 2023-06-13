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Прокуратура показала наслідки ударів по Харкову (фото)

Події 09:45   13.06.2023
Оксана Горун
Прокуратура показала наслідки ударів по Харкову (фото)

“Шахеди”, що прилетіли по Харкову вночі, пошкодили комунальне підприємство, склади та житловий будинок.

За даними слідства, 13 червня приблизно о 3:10 ворог завдав ударів БПЛА “Shahed” по Харкову. У Київському районі пошкоджено комунальне підприємство та приватний житловий будинок. У Салтівському районі зафіксовано влучання у складські приміщення: відбулось займання на площі 600 кв. м“, – повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

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На місцях “прильотів” слідчі та прокурори збирають речові докази. Досудові розслідування розпочали за порушення законів та звичаїв війни.

Наслідки нічного удару по Харкову 13 червня 2023

Наслідки нічного удару по Харкову 13 червня 2023 2

Наслідки нічного удару по Харкову 13 червня 2023 3

Наслідки нічного удару по Харкову 13 червня 2023 4

Наслідки нічного удару по Харкову 13 червня 2023 6

Наслідки нічного удару по Харкову 13 червня 2023 7

Наслідки нічного удару по Харкову 13 червня 2023 8

Автор: Оксана Горун
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Прокуратура показала наслідки ударів по Харкову (фото)
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 13 Червня 2023 в 09:45;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "“Шахеди”, що прилетіли по Харкову вночі, пошкодили комунальне підприємство, склади та житловий будинок".