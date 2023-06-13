Прокуратура показала наслідки ударів по Харкову (фото)
“Шахеди”, що прилетіли по Харкову вночі, пошкодили комунальне підприємство, склади та житловий будинок.
“За даними слідства, 13 червня приблизно о 3:10 ворог завдав ударів БПЛА “Shahed” по Харкову. У Київському районі пошкоджено комунальне підприємство та приватний житловий будинок. У Салтівському районі зафіксовано влучання у складські приміщення: відбулось займання на площі 600 кв. м“, – повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.
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На місцях “прильотів” слідчі та прокурори збирають речові докази. Досудові розслідування розпочали за порушення законів та звичаїв війни.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Червня 2023 в 09:45;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "“Шахеди”, що прилетіли по Харкову вночі, пошкодили комунальне підприємство, склади та житловий будинок".