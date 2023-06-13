Прокуратура показала последствия ударов по Харькову (фото)

«Шахеды», прилетевшие по Харькову ночью, повредили коммунальное предприятие, склады и жилой дом.

«По данным следствия, 13 июня примерно в 3:10 враг нанес удары БПЛА «Shahed» по Харькову. В Киевском районе повреждено коммунальное предприятие и частный жилой дом. В Салтовском районе зафиксировано попадание в складские помещения: произошло возгорание на площади 600 кв. м», — сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

На местах «прилетов» следователи и прокуроры собирают вещдоки. Досудебные расследования начали за нарушение законов и обычаев войны.