Прокуратура показала последствия ударов по Харькову (фото)
«Шахеды», прилетевшие по Харькову ночью, повредили коммунальное предприятие, склады и жилой дом.
«По данным следствия, 13 июня примерно в 3:10 враг нанес удары БПЛА «Shahed» по Харькову. В Киевском районе повреждено коммунальное предприятие и частный жилой дом. В Салтовском районе зафиксировано попадание в складские помещения: произошло возгорание на площади 600 кв. м», — сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.
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На местах «прилетов» следователи и прокуроры собирают вещдоки. Досудебные расследования начали за нарушение законов и обычаев войны.
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- • Дата публикации материала: 13 июня 2023 в 09:45;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Шахеды», прилетевшие по Харькову ночью, повредили коммунальное предприятие, склады и жилой дом".