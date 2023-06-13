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Прокуратура показала последствия ударов по Харькову (фото)

Происшествия 09:45   13.06.2023
Оксана Горун
Прокуратура показала последствия ударов по Харькову (фото)

«Шахеды», прилетевшие по Харькову ночью, повредили коммунальное предприятие, склады и жилой дом.

«По данным следствия, 13 июня примерно в 3:10 враг нанес удары БПЛА «Shahed» по Харькову. В Киевском районе повреждено коммунальное предприятие и частный жилой дом. В Салтовском районе зафиксировано попадание в складские помещения: произошло возгорание на площади 600 кв. м», — сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

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На местах «прилетов» следователи и прокуроры собирают вещдоки. Досудебные расследования начали за нарушение законов и обычаев войны.

Последствия ночного удара по Харькову 13 июня 2023

Последствия ночного удара по Харькову 13 июня 2023 2

Последствия ночного удара по Харькову 13 июня 2023 3

Последствия ночного удара по Харькову 13 июня 2023 4

Последствия ночного удара по Харькову 13 июня 2023 6

Последствия ночного удара по Харькову 13 июня 2023 7

Последствия ночного удара по Харькову 13 июня 2023 8

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 июня 2023 в 09:45;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Шахеды», прилетевшие по Харькову ночью, повредили коммунальное предприятие, склады и жилой дом".