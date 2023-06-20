На Харківщині завтра гримітимуть грози: синоптики попереджають про небезпеку

Вдень 21 червня на Закарпатті, у центральних, південних та східних областях, серед яких і Харківщина, очікуються грози.

Відповідне попередження опублікував Укргідрометцентр. Таким метеорологічним явищам присвоєно І рівень небезпеки, жовтий.

21 червня у Харкові прогнозують короткочасні дощі. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть 15-17 градусів, вдень – 25-27 градусів.