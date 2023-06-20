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На Харківщині завтра гримітимуть грози: синоптики попереджають про небезпеку

Суспільство 21:07   20.06.2023
Олена Нагорна
На Харківщині завтра гримітимуть грози: синоптики попереджають про небезпеку

Вдень 21 червня на Закарпатті, у центральних, південних та східних областях, серед яких і Харківщина, очікуються грози.

Відповідне попередження опублікував Укргідрометцентр. Таким метеорологічним явищам присвоєно І рівень небезпеки, жовтий.

21 червня у Харкові прогнозують короткочасні дощі. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть 15-17 градусів, вдень – 25-27 градусів.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 20 Червня 2023 в 21:07;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вдень 21 червня на Закарпатті, у центральних, південних та східних областях, серед яких і Харківщина, очікуються грози.".