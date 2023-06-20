На Харківщині завтра гримітимуть грози: синоптики попереджають про небезпеку
Вдень 21 червня на Закарпатті, у центральних, південних та східних областях, серед яких і Харківщина, очікуються грози.
Відповідне попередження опублікував Укргідрометцентр. Таким метеорологічним явищам присвоєно І рівень небезпеки, жовтий.
21 червня у Харкові прогнозують короткочасні дощі. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть 15-17 градусів, вдень – 25-27 градусів.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Червня 2023 в 21:07;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вдень 21 червня на Закарпатті, у центральних, південних та східних областях, серед яких і Харківщина, очікуються грози.".