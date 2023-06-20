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На Харьковщине будут греметь грозы: синоптики предупреждают об опасности

Общество 21:07   20.06.2023
Елена Нагорная
На Харьковщине будут греметь грозы: синоптики предупреждают об опасности

Днем 21 июня на Закарпатье, в центральных, южных и восточных областях, среди которых и Харьковщина, ожидаются грозы.

Соответствующее предупреждение опубликовал Укргидрометцентр. Таким метеорологическим явлениям присвоен І уровень опасности, желтый.

21 июня в Харькове прогнозируют кратковременные дожди. Ночью столбики термометров будут показывать 15-17 градусов, днем — 25-27 градусов.

Читайте также: Прогноз погоды в Харькове на рабочую неделю: когда ожидаются дожди

Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 июня 2023 в 21:07;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем 21 июня на Закарпатье, в центральных, южных и восточных областях, среди которых и Харьковщина, ожидаются грозы.".