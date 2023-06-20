На Харьковщине будут греметь грозы: синоптики предупреждают об опасности
Днем 21 июня на Закарпатье, в центральных, южных и восточных областях, среди которых и Харьковщина, ожидаются грозы.
Соответствующее предупреждение опубликовал Укргидрометцентр. Таким метеорологическим явлениям присвоен І уровень опасности, желтый.
21 июня в Харькове прогнозируют кратковременные дожди. Ночью столбики термометров будут показывать 15-17 градусов, днем — 25-27 градусов.
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- • Дата публикации материала: 20 июня 2023 в 21:07;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем 21 июня на Закарпатье, в центральных, южных и восточных областях, среди которых и Харьковщина, ожидаются грозы.".