На Харьковщине будут греметь грозы: синоптики предупреждают об опасности

Днем 21 июня на Закарпатье, в центральных, южных и восточных областях, среди которых и Харьковщина, ожидаются грозы.

Соответствующее предупреждение опубликовал Укргидрометцентр. Таким метеорологическим явлениям присвоен І уровень опасности, желтый.

21 июня в Харькове прогнозируют кратковременные дожди. Ночью столбики термометров будут показывать 15-17 градусов, днем — 25-27 градусов.