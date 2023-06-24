“Вони загралися” – харківський командир “Kraken” Немічев про бунт Пригожина

Начальник штабу спецпідрозділу ГУР МО “Kraken” харків’янин Костянтин Немічев заявив, що військові дії між найманцями та армією РФ – правда.

“Багато хто питає, чи правда, що військові дії відбуваються на рфії? Так, вони загралися та не втримали негативних настроїв. Тепер у прихильників “сво” є можливість у ній взяти участь, але вже у себе вдома. Нагадую, що світова війна для імперії Романових так і завершилася. Солдати, які не захотіли гинути за незрозумілі для них цілі, влаштували переворот і повалили монархію. Пригожин, звісно ж, не Ленін, але режим приречений на провал“, – написав Немічев у своєму телеграмі.

Він висловив думку, що якщо Пригожина підтримають незадоволені війною та санкціями російські олігархи, “клан Путіна впаде”.

“Проте не варто забувати, що ситуативно Пригожин зараз вигідний для нас гравець, але він такий же ворог України, який прийшов на нашу землю вбивати наших людей. Наша задача – спостерігати, аналізувати, робити свої висновки, та без емоцій продовжувати свою роботу по деокупації країни“, – підсумував Немічев.