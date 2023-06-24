“Вони загралися” – харківський командир “Kraken” Немічев про бунт Пригожина
Начальник штабу спецпідрозділу ГУР МО “Kraken” харків’янин Костянтин Немічев заявив, що військові дії між найманцями та армією РФ – правда.
“Багато хто питає, чи правда, що військові дії відбуваються на рфії? Так, вони загралися та не втримали негативних настроїв. Тепер у прихильників “сво” є можливість у ній взяти участь, але вже у себе вдома. Нагадую, що світова війна для імперії Романових так і завершилася. Солдати, які не захотіли гинути за незрозумілі для них цілі, влаштували переворот і повалили монархію. Пригожин, звісно ж, не Ленін, але режим приречений на провал“, – написав Немічев у своєму телеграмі.
Він висловив думку, що якщо Пригожина підтримають незадоволені війною та санкціями російські олігархи, “клан Путіна впаде”.
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“Проте не варто забувати, що ситуативно Пригожин зараз вигідний для нас гравець, але він такий же ворог України, який прийшов на нашу землю вбивати наших людей. Наша задача – спостерігати, аналізувати, робити свої висновки, та без емоцій продовжувати свою роботу по деокупації країни“, – підсумував Немічев.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Червня 2023 в 09:53;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник штабу спецпідрозділу ГУР МО “Kraken” харків’янин Костянтин Немічев заявив, що військові дії між найманцями та армією РФ – правда".