«Они заигрались» — харьковский командир «Kraken» Немичев о бунте Пригожина

Начальник штаба спецподразделения ГУР МО «Kraken» харьковчанин Константин Немичев заявил, что военные действия между наемниками и армией РФ — правда.

«Многие спрашивают, правда ли, что военные действия происходят на рфии? Да, они заигрались и не удержали негативных настроений. Теперь у поклонников «сво» есть возможность в ней поучаствовать, но уже у себя дома. Напоминаю, что мировая война для империи Романовых так и завершилась. Солдаты, не захотевшие погибать за непонятные для них цели, устроили переворот и свергли монархию. Пригожин, конечно, не Ленин, но режим обречен на провал», — написал Немичев в своем telegram.

Он высказал мнение, что если Пригожина поддержат недовольные войной и санкциями российские олигархи, «клан Путина падет».

«Однако не стоит забывать, что ситуативно Пригожин сейчас выгодный для нас игрок, но он такой же враг Украины, пришедший на нашу землю убивать наших людей. Наша задача – наблюдать, анализировать, делать свои выводы и без эмоций продолжать свою работу по деоккупации страны», — подытожил Немичев.