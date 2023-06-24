«Они заигрались» — харьковский командир «Kraken» Немичев о бунте Пригожина
Начальник штаба спецподразделения ГУР МО «Kraken» харьковчанин Константин Немичев заявил, что военные действия между наемниками и армией РФ — правда.
«Многие спрашивают, правда ли, что военные действия происходят на рфии? Да, они заигрались и не удержали негативных настроений. Теперь у поклонников «сво» есть возможность в ней поучаствовать, но уже у себя дома. Напоминаю, что мировая война для империи Романовых так и завершилась. Солдаты, не захотевшие погибать за непонятные для них цели, устроили переворот и свергли монархию. Пригожин, конечно, не Ленин, но режим обречен на провал», — написал Немичев в своем telegram.
Он высказал мнение, что если Пригожина поддержат недовольные войной и санкциями российские олигархи, «клан Путина падет».
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«Однако не стоит забывать, что ситуативно Пригожин сейчас выгодный для нас игрок, но он такой же враг Украины, пришедший на нашу землю убивать наших людей. Наша задача – наблюдать, анализировать, делать свои выводы и без эмоций продолжать свою работу по деоккупации страны», — подытожил Немичев.
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- • Дата публикации материала: 24 июня 2023 в 09:53;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник штаба спецподразделения ГУР МО «Kraken» харьковчанин Константин Немичев заявил, что военные действия между наемниками и армией РФ — правда".