Live
  • Суббота 24.06.2023
    • Харьков
  •   +26°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.19
    • 🟢

«Они заигрались» — харьковский командир «Kraken» Немичев о бунте Пригожина

Мир 09:53   24.06.2023
Оксана Горун
«Они заигрались» — харьковский командир «Kraken» Немичев о бунте Пригожина

Начальник штаба спецподразделения ГУР МО «Kraken» харьковчанин Константин Немичев заявил, что военные действия между наемниками и армией РФ — правда.

«Многие спрашивают, правда ли, что военные действия происходят на рфии? Да, они заигрались и не удержали негативных настроений. Теперь у поклонников «сво» есть возможность в ней поучаствовать, но уже у себя дома. Напоминаю, что мировая война для империи Романовых так и завершилась. Солдаты, не захотевшие погибать за непонятные для них цели, устроили переворот и свергли монархию. Пригожин, конечно, не Ленин, но режим обречен на провал», — написал Немичев в своем telegram.

Он высказал мнение, что если Пригожина поддержат недовольные войной и санкциями российские олигархи, «клан Путина падет».

Читайте также: Буданов — о событиях в РФ: конфликт целиком реальный

«Однако не стоит забывать, что ситуативно Пригожин сейчас выгодный для нас игрок, но он такой же враг Украины, пришедший на нашу землю убивать наших людей. Наша задача – наблюдать, анализировать, делать свои выводы и без эмоций продолжать свою работу по деоккупации страны», — подытожил Немичев.

Автор: Оксана Горун
Популярно
На Харьковщине ликвидируют таможенные посты и пункты пропуска на границе
На Харьковщине ликвидируют таможенные посты и пункты пропуска на границе
23.06.2023
В Харькове прогремели взрывы: Синегубов призвал быть в укрытиях
В Харькове прогремели взрывы: Синегубов призвал быть в укрытиях
24.06.2023
Синегубов показал последствия «прилета» по Харькову
Синегубов показал последствия «прилета» по Харькову
24.06.2023
«Они заигрались» — харьковский командир «Kraken» Немичев о бунте Пригожина
«Они заигрались» — харьковский командир «Kraken» Немичев о бунте Пригожина
24.06.2023
Буданов — о событиях в РФ: конфликт целиком реальный
Буданов — о событиях в РФ: конфликт целиком реальный
24.06.2023
Ракетный удар по Харькову: ГСЧС потушила пожар после четырех утра
Ракетный удар по Харькову: ГСЧС потушила пожар после четырех утра
24.06.2023

Новости по теме:

09:53
«Они заигрались» — харьковский командир «Kraken» Немичев о бунте Пригожина
09:30
Буданов — о событиях в РФ: конфликт целиком реальный
08:43
«Окажет значительное влияние» — в ISW оценили перспективы «бунта Пригожина»
07:59
Пригожин бунтует: «Мы блокируем Ростов и идем в Москву»
00:43
Пригожин бунтует: ФСБ завела дело, по РФ перемещается военная техника

  • Категории: Мир, Политика, Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: ««Они заигрались» — харьковский командир «Kraken» Немичев о бунте Пригожина»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 24 июня 2023 в 09:53;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник штаба спецподразделения ГУР МО «Kraken» харьковчанин Константин Немичев заявил, что военные действия между наемниками и армией РФ — правда".