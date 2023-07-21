Понад 3,6 млн грн отримали 16 підприємців Харківщини на відкриття бізнесу

16 підприємців Харківщини отримали мікрогранти за державною програмою єРобота.

Про це повідомили у ХОВА. За три місяці на розгляд служби зайнятості подали 222 заяви щодо розвитку власної справи. Також підприємці подали 203 бізнес-плани. Із них 34 – отримали позитивні рішення. 16 бізнесменів отримали фінансування на понад 3,6 мільйона гривень на відкриття власної справи.

«Впровадження та старт програми на Харківщині допоможе створювати новий бізнес і розвивати старий. До того ж, започаткування нової справи дасть можливість створення нових робочих місць. Це посилить економіку регіону», – розповів заступник начальника ХОВА Євген Іванов.

Гранти надали для відкриття власної справи у сфері краси, ремонту та пошиву одягу, швидкого харчування, виготовлення меблів, прання та хімчистки. Окрім того, жителям області кошти необхідні для відкриття кав’ярні, шоуруму, СТО, а також для виготовлення і доставки домашньої їжі.