Понад 3,6 млн грн отримали 16 підприємців Харківщини на відкриття бізнесу
16 підприємців Харківщини отримали мікрогранти за державною програмою єРобота.
Про це повідомили у ХОВА. За три місяці на розгляд служби зайнятості подали 222 заяви щодо розвитку власної справи. Також підприємці подали 203 бізнес-плани. Із них 34 – отримали позитивні рішення. 16 бізнесменів отримали фінансування на понад 3,6 мільйона гривень на відкриття власної справи.
«Впровадження та старт програми на Харківщині допоможе створювати новий бізнес і розвивати старий. До того ж, започаткування нової справи дасть можливість створення нових робочих місць. Це посилить економіку регіону», – розповів заступник начальника ХОВА Євген Іванов.
Гранти надали для відкриття власної справи у сфері краси, ремонту та пошиву одягу, швидкого харчування, виготовлення меблів, прання та хімчистки. Окрім того, жителям області кошти необхідні для відкриття кав’ярні, шоуруму, СТО, а також для виготовлення і доставки домашньої їжі.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Липня 2023 в 17:04;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "16 підприємців Харківщини отримали мікрогранти за державною програмою єРобота.".