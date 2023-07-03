З міністеркою економіки в Харкові обговорювали пільги для бізнесу – Синєгубов
Міністерка економіки України Юлія Свириденко зустрілися із підприємцями Харківської області.
З бізнес-кластером обговорювали нагальні проблеми та шляхи їхнього вирішення, повідомив у телеграмі начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
“Нам дуже важливо, щоб Харківська область поверталася на промислову мапу. Нині в Україні діє урядовий проєкт “єРобота”, який передбачає надання грантів для започаткування бізнесу, розвитку підприємництва та навчання, стимулюватиме створення нових робочих місць. Харківська область теж бере активну участь в цій програмі. Окрім цього під час зустрічі обговорили питання пільгового режиму оподаткування та страхування ризиків, розмінування сільськогосподарських підприємств, а також кредитування виробництва”, – написав начальник ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Липня 2023 в 21:06;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Міністерка економіки України Юлія Свириденко зустрілися із підприємцями Харківської області.".