С министром экономики в Харькове обсуждали льготы для бизнеса — Синегубов

Министр экономики Украины Юлия Свириденко встретились с предпринимателями Харьковской области.

С бизнес-кластером обсуждали насущные проблемы и пути их решения, сообщил в Telegram начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«Нам очень важно, чтобы Харьковская область возвращалась на промышленную карту. Сейчас в Украине действует правительственный проект «єРобота», который предусматривает предоставление грантов для открытия бизнеса, развития предпринимательства и обучения, будет стимулировать создание новых рабочих мест. Харьковская область тоже активно участвует в этой программе. Также обсудили вопросы льготного режима налогообложения и страхования рисков, разминирования сельскохозяйственных предприятий, а также кредитования производства», — написал начальник ХОВА.