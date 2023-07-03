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С министром экономики в Харькове обсуждали льготы для бизнеса — Синегубов

Харьков 21:06   03.07.2023
Елена Нагорная
С министром экономики в Харькове обсуждали льготы для бизнеса — Синегубов Фото: Олег Синегубов

Министр экономики Украины Юлия Свириденко встретились с предпринимателями Харьковской области.

С бизнес-кластером обсуждали насущные проблемы и пути их решения, сообщил в Telegram начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«Нам очень важно, чтобы Харьковская область возвращалась на промышленную карту. Сейчас в Украине действует правительственный проект «єРобота», который предусматривает предоставление грантов для открытия бизнеса, развития предпринимательства и обучения, будет стимулировать создание новых рабочих мест. Харьковская область тоже активно участвует в этой программе. Также обсудили вопросы льготного режима налогообложения и страхования рисков, разминирования сельскохозяйственных предприятий, а также кредитования производства», — написал начальник ХОВА.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Харьков, Экономика; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 июля 2023 в 21:06;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Министр экономики Украины Юлия Свириденко встретились с предпринимателями Харьковской области.".