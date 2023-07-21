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Более 3,6 млн грн получили 16 предпринимателей Харьковщины на открытие бизнеса

Общество 17:04   21.07.2023
Виктория Яковенко
Более 3,6 млн грн получили 16 предпринимателей Харьковщины на открытие бизнеса Фото: ХОВА

16 предпринимателей Харьковщины получили микрогранты по государственной программе єРобота.

Об этом сообщили в ХОВА. За три месяца на рассмотрение службы занятости подали 222 заявления о развитии собственного дела. Также предприниматели подали 203 бизнес-плана. Из них 34 — получили положительные решения. 16 бизнесменов получили финансирование на общую сумму более 3,6 миллиона гривен на открытие дела.

«Внедрение и старт программы в Харьковской области поможет создавать новый бизнес и развивать старый. К тому же, открытие нового дела позволит создать новые рабочие места. Это усилит экономику региона», — рассказал заместитель главы ХОВА Евгений Иванов.

Гранты предоставили для открытия собственного дела в сфере красоты, ремонта и пошива одежды, быстрого питания, изготовления мебели, стирки и химчистки. Кроме того, жителям области необходимы средства для открытия кофейни, шоурума, СТО, а также для изготовления и доставки домашней еды.

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Автор: Виктория Яковенко
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    • • Дата публикации материала: 21 июля 2023 в 17:04;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "16 предпринимателей Харьковщины получили микрогранты по государственной программе єРабота.".