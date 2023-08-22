У районі Чугуєва сьогодні ввечері та вночі може бути гучно

У Чугуївській громаді Харківської області сьогодні з 20:00 до опівночі може бути гучно.

Про це повідомляється в телеграм-каналі громади.

“Планові роботи, приводів для паніки немає. Але тривоги не ігноруйте”, – йдеться у публікації.