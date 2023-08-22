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У районі Чугуєва сьогодні ввечері та вночі може бути гучно

18:30   22.08.2023
Олена Нагорна
У районі Чугуєва сьогодні ввечері та вночі може бути гучно

У Чугуївській громаді Харківської області сьогодні з 20:00 до опівночі може бути гучно.

Про це повідомляється в телеграм-каналі громади.

“Планові роботи, приводів для паніки немає. Але тривоги не ігноруйте”, – йдеться у публікації.

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Автор: Олена Нагорна
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    • • Дата публікації матеріалу: 22 Серпня 2023 в 18:30;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Чугуївській громаді Харківської області сьогодні з 20:00 до опівночі може бути гучно.".