У районі Чугуєва сьогодні ввечері та вночі може бути гучно
У Чугуївській громаді Харківської області сьогодні з 20:00 до опівночі може бути гучно.
Про це повідомляється в телеграм-каналі громади.
“Планові роботи, приводів для паніки немає. Але тривоги не ігноруйте”, – йдеться у публікації.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Серпня 2023 в 18:30;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Чугуївській громаді Харківської області сьогодні з 20:00 до опівночі може бути гучно.".