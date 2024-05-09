У Харкові відключення електрики будуть довшими
Відключення за графіком продовжать до чотирьох годин – через збільшення навантаження на енергосистему через похолодання, повідомили в Харківобленерго.
“У зв’язку із похолоданням і відповідно збільшенням навантаження графіки погодинних відключень електроенергії у Харкові та Харківській області сьогодні будуть збільшені на одну годину (до 4 годин)”, – проінформувала пресслужба АТ “Харківобленерго”.
Енергетики звернулися до мешканців міста та області з проханням заощаджувати електроенергію – у тому числі не включати одночасно кілька потужних приладів.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: АО "Харьковоблэнерго", відключення, електрика, новини Харкова;
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Травня 2024 в 10:08;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відключення за графіком продовжать до чотирьох годин – через збільшення навантаження на енергосистему через похолодання, повідомили в Харківобленерго".