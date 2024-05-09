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У Харкові відключення електрики будуть довшими

Суспільство 10:08   09.05.2024
Оксана Горун
У Харкові відключення електрики будуть довшими

Відключення за графіком продовжать до чотирьох годин – через збільшення навантаження на енергосистему через похолодання, повідомили в Харківобленерго.

“У зв’язку із похолоданням і відповідно збільшенням навантаження графіки погодинних відключень електроенергії у Харкові та Харківській області сьогодні будуть збільшені на одну годину (до 4 годин)”, – проінформувала пресслужба АТ “Харківобленерго”.

Енергетики звернулися до мешканців міста та області з проханням заощаджувати електроенергію – у тому числі не включати одночасно кілька потужних приладів.

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Автор: Оксана Горун
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Ви читали новину: «У Харкові відключення електрики будуть довшими»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Травня 2024 в 10:08;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відключення за графіком продовжать до чотирьох годин – через збільшення навантаження на енергосистему через похолодання, повідомили в Харківобленерго".