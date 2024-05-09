У Харкові відключення електрики будуть довшими

Відключення за графіком продовжать до чотирьох годин – через збільшення навантаження на енергосистему через похолодання, повідомили в Харківобленерго.

“У зв’язку із похолоданням і відповідно збільшенням навантаження графіки погодинних відключень електроенергії у Харкові та Харківській області сьогодні будуть збільшені на одну годину (до 4 годин)”, – проінформувала пресслужба АТ “Харківобленерго”.

Енергетики звернулися до мешканців міста та області з проханням заощаджувати електроенергію – у тому числі не включати одночасно кілька потужних приладів.